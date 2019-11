അഫ്ഗാനിൽ ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം; താലിബാനുമായി ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കും

കാബൂൾ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വിവിധ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തുടരുന്ന യുഎസ് സൈനികർക്കു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. ഭീകരർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച സൈനികരെ നേരിട്ടു കണ്ട് ട്രംപ് അഭിനന്ദിച്ചു.

കാബൂളിന് പുറത്തുള്ള ബാഗ്രാം സൈനികത്താവളത്തിലാണ് ട്രംപ് വന്നിറങ്ങിയത്. ഭീകരരെ നേരിടുന്നതിന് അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തോട് തോളോടുതോൾ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎസുമായി ചേർന്ന് സമാധാനക്കരാറുണ്ടാക്കാൻ താലിബാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി പറഞ്ഞ ട്രംപ് താലിബാനുമായി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചു.



14,000 യുഎസ് സൈനികരാണ് നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉള്ളത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള യുഎസ് സൈനികരുടെ എണ്ണം 8,600 ആയി ചുരുക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഗനിയുമായും ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സമാധാനക്കരാറുണ്ടാക്കാൻ താലിബാന് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അഷറഫ് ഗനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സൈനികരുമായി ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ട്രംപ് സമയം കണ്ടെത്തി. രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ തന്നെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നു ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. താലിബാനുമായി സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്തിമ വിജയമാകുന്നതു വരെ യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തുടരുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാഖിലെ യുദ്ധമുഖത്ത് വിന്യസിച്ച അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ട്രംപ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Trump says he has restarted peace talks with Taliban during first Afghanistan trip