എന്താണ് മതേതരത്വം? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഉദ്ധവ്; തരംഗമായി ‘ക്ഷമ, ബാൽ സാഹിബ്...’

മുംബൈ∙ മതേതരത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ശിവസേനയുടെ ഭരണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ശിവസേന മതേതരത്വത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ഭരണഘടന മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നല്‍കിയായിരിക്കും പുതിയ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.



‘മതേതരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത്? ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതെന്തോ അതാണ് മതേതരത്വം. മഹാ വികാസ് അഘാഡി (കോൺഗ്രസ്–ശിവസേന–എൻസിപി സഖ്യം) മതേതര മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപിടിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ടു പോവുക.’– ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ഹിന്ദുക്കളായി തുടരുകയും ഇസ്‌ലാംമത വിശ്വാസികൾ മുസ്‌ലിംകളായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് മതേതരത്വമെന്നായിരുന്നു എൻസിപി നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീലിന്റെ പ്രതികരണം.

മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തിൽ 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിജെപി ബന്ധം ശിവസേന അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പിന്തുടർത്ത ഹിന്ദുത്വവാദം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കാൽക്കൽ അടിയറവു വയ്ക്കുകയാണ് ശിവസേന എന്നായിരുന്നു ബിജെപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രതികരണം. വിപരീത ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നു ചക്രമുള്ള വാഹനം പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. ഒരിക്കലും ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സഖ്യസർക്കാരാണ് ഇതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് ആരോപിച്ചു



അതേസമയം, ബാൽതാക്കറെയുടെ ഹിന്ദുത്വ കാഴ്ചപ്പാട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന വിമർശനം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുകയാണ്. ഉദ്ധവ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ഇന്നലെ ‘ക്ഷമ ബാൽ സാഹിബ്’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററിൽ തരംഗമായതും ഏറെ ചർച്ചയാകുകയാണ്.

