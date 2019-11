ബൈക്ക് തട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ കെഎസ്ഐർടിസിക്ക് അടിയിൽ പെട്ടു; ഒരാൾ മരിച്ചു

കൊല്ലം ∙ ദേശീയപാതയിൽ ചാത്തന്നൂരിൽ ബൈക്ക് തട്ടി നിയന്ത്രണംവിട്ട സ്കൂട്ടര്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസിനടിയില്‍ അകപ്പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു. മൂന്നു പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. ചാത്തന്നൂര്‍ വൈദ്യുതി ഭവനു സമീപം തൊടിയില്‍ വീട്ടില്‍ സുരേന്ദ്രനാണു (58) മരിച്ചത്.

സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഭാര്യ ആനന്ദയെ കൊട്ടിയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് അര കിലോമീറ്ററോളം അകലെ തിരുമുക്ക് പെട്രോള്‍ പമ്പിനു സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇരുവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

ഇതേ ദിശയില്‍ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കുമായി കൂട്ടിമുട്ടി എതിരെ വന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഓര്‍ഡനറി ബസിനു അടിയില്‍ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ച യുവാക്കള്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു. സുരേന്ദ്രനെയും ഭാര്യയേയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സുരേന്ദ്രന്‍ മരിച്ചു. മകൾ: ദിവ്യ. മരുമകൻ‍: ശരത്.



English Summary : One dead after being hit by a KSRTC bus