തെന്നിന്ത്യൻ നടി നമിത ബിജെപിയിൽ; താരത്തിളക്കത്തിൽ കണ്ണുംനട്ട് പാർട്ടി

ചെന്നൈ∙ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ താരം നമിത ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ബിജെപി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് താരം പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്. ഭർത്താവ് വീരേന്ദ്ര ചൗധരിയും നമിതയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

നേരത്തെ അണ്ണാഡിംഎംകെയിൽ അംഗത്വം എടുത്ത നമിത ഇപ്പോൾ അത് വിട്ടാണ് ഭർത്താവിനൊപ്പം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാഡിംഎംകെയുടെ താരപ്രാചരകയായിരുന്നു നമിത.



Tamil Nadu: Actress Namitha joins BJP, in presence of BJP National Working President JP Nadda. pic.twitter.com/nqPF6cuEJO — ANI (@ANI) November 30, 2019

നമിതയോടൊപ്പം തമിഴ് താരം രാധാ രവിയും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഡിഎംകെയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ച രാധാരവി പിന്നീട് 2000ത്തിൽ ജയലളിതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അണ്ണാഡിഎംകെയിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരുന്നു. 2002 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൈദാപ്പേട്ട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



2017ൽ വീണ്ടും ഡിഎംകെയിലേക്കു തിരികെയെത്തിയ രാജാരവി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വിട്ടാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒന്നര വർഷം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് താരങ്ങളുടെ ചുവടുമാറ്റമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary : Actress Namitha joins BJP Tamil Nadu in front of senior leaders of the party