ഉന്മാദം നിറയും കൊച്ചി, പിടിച്ചാല്‍ ഗോവയെന്ന ‘കള്ളം’; അതിരില്ലാ ലഹരി വഴികൾ

കൊച്ചി∙ ലഹരിലോകത്തെ എല്ലാ വഴികളും കൊച്ചിയിലേക്കു തിരിയുന്നുവെന്നു കൃത്യമായ സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടും മാരക രാസലഹരികള്‍ കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതെ പൊലീസും എക്‌സൈസും. രാസ ലഹരികള്‍ നേപ്പാളും ഗോവയും കടന്ന്, കഞ്ചാവ് ഒഡീഷ വഴി, ലഹരി ഗുളികകളും ആംപ്യൂളും ന്യൂഡല്‍ഹി, ഹരിയാന, ബെംഗളൂരു വഴി, എല്‍എസ്ഡി കൊക്കെയ്ന്‍ റാക്കറ്റിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍ റൂട്ടില്‍. വിദേശ കമ്പോളങ്ങളിലെ വിലകൂടിയ ലഹരി പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങള്‍ വഴി നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തി കടത്തിയാണ് റോഡ്, റെയില്‍ മാര്‍ഗം കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്.



ബംഗ്ലദേശ് – ബംഗാള്‍ അതിര്‍ത്തി വഴിയുള്ള കടന്നുവരവും വര്‍ധിച്ചു. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡ്രഗ് കാര്‍ട്ടലുകള്‍ക്കാണ് ഇത്തരം ലഹരി കടത്തിന്റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യക്കാരാണു കടത്തുകാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തി കടത്തി നേരിട്ടു പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍ വഴി ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ലഹരി എത്തിച്ചു കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന റൂട്ടും സജീവം. 'റെഡ് കോറിഡോര്‍'- ചുവപ്പിന്റെ ഇടനാഴി-എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബിഹാര്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, അസം, ബംഗാള്‍, ഒഡീഷ, ആന്ധ്ര എന്നീ പ്രദേശങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ- വടക്കുകിഴക്കന്‍ വനമേഖലയെ ഇന്ത്യന്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ ഇന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് 'ഡ്രഗ് കോറിഡോര്‍' എന്നാണ്. ചൈന വഴി നേപ്പാളാണ് ഈ കോറിഡോറിന്റെ 'ഫീഡര്‍' പോയിന്റ്. ട്രെയിനുകളിലാണ് എല്‍എസ്ഡിയും കഞ്ചാവും അടക്കം കേരളത്തിലേക്കു കടന്നുവരുന്നതെന്നും കൃത്യമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആരോ പഠിപ്പിച്ചതു പോലെ ഒരേ മൊഴികള്‍



ലഹരിയെത്തുന്നതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ കേരളത്തിലെ പൊലീസ്, എക്‌സൈസ് സേനാവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലഹരിമരുന്നുമായി ഏതൊരാളെ പിടിച്ചാലും ഉറവിടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മൊഴി ഒന്നാണ് ഗോവ. പിടികൂടുന്ന ലഹരിയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണ സംഘങ്ങള്‍ ഗോവയില്‍ നടത്തിയ തിരച്ചില്‍ ഇതുവരെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള മൊഴിയാണ് 'ഗോവ'യെന്ന വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.



അതിശക്തമാണ് ഏതു രാജ്യത്തെയും ലഹരി വ്യാപാരത്തിന്റെ നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ്. ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെ കൊക്കെയ്നും എല്‍എസ്ഡിയും പിടികൂടിയാലും അകത്താകുന്ന പ്രതികള്‍ ഒരു മൊഴിയേ നല്‍കൂ. 'ഗോവയിലെ (ഏതെങ്കിലുമൊരു) ബീച്ചില്‍ (സായിപ്പിന്റെ പേരുള്ള) ഒരാളാണു രൊക്കം പണം വാങ്ങി ലഹരിവസ്തു കൈമാറിയത്.' ഓരോ പ്രതിയുടെ മൊഴിയിലും ബീച്ചിന്റെ പേരും സായിപ്പിന്റെ പേരും മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ‘വെറുതെ ബീച്ചിലിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും 'സ്റ്റഫ്' ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു തിരക്കിയാണ് അയാള്‍ വന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണു സര്‍, വാങ്ങിപ്പോയി’ - ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രതികളുടെയും മൊഴികള്‍ സമാനമാണ്. ആരോ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ. ലഹരിയുടെ ഉറവിടം തേടി ഗോവയില്‍ എത്തിയ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതുവരെ സായിപ്പിന്റെ പേരുള്ള ലഹരിവില്‍പനക്കാരനെ പിടികൂടാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളുടെ പരിശോധന ശക്തമായതോടെ ന്യൂഡല്‍ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ലഹരി വ്യാപാരവും സജീവം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ലഹരി ഉപയോക്താക്കളില്‍ ബെംഗളൂരുവും കൊച്ചിയുമാണു മുന്നില്‍. വിലകൂടിയ എല്‍എസ്ഡി, കൊക്കെയ്ന്‍ അടക്കമുള്ള ലഹരി ഉല്‍പന്നങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര ശൃംഖലയിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സൈറ്റുകളെ മാതൃകയാക്കിയാണു ലഹരി മാഫിയയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. കൊല്‍ക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ് നഗരങ്ങളും ഓണ്‍ലൈന്‍ ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ പിടിയിലാണ്. ഡല്‍ഹി, മുംബൈ നഗരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പുകള്‍ നടത്തുന്ന ഓഫിസുകളില്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന തുടങ്ങിയതോടെയാണു റാക്കറ്റ് കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്കു ചുവടുമാറിയത്.



കോളിന്‍സില്‍ ഒതുങ്ങി കൊക്കെയ്ന്‍ കേസ്



2015-ല്‍ യുവനടനും നാലു യുവതികളും പ്രതികളായ കൊക്കെയ്ന്‍ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നൈജീരിയക്കാരനായ പ്രതി ഒക്കാവേ ഷിഗോസി കോളിന്‍സില്‍ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ണായകമായ മൊഴികള്‍ പോലും പൊലീസ് അവഗണിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും പുറത്തേക്കു പരന്നു കിടക്കുന്ന ലഹരി ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടരാന്‍ കേരള പൊലീസിനുള്ള പരിമിതിയും അന്വേഷണത്തിനു തടസമായി. ജനുവരി 31 നു രാത്രിയാണ് കടവന്ത്രയിലെ അപ്പാര്‍ട്മെന്റില്‍നിന്നു യുവനടനും യുവതികളും അറസ്റ്റിലായത്. കൊച്ചിയിലെ മുഴുവന്‍ ഇടപാടുകാരുടെയും പേരുകള്‍ കോളിന്‍സ് പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ മൊഴി അതീവരഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു പൊലീസിനു ലഭിച്ച നിര്‍ദേശം.



കൊക്കെയ്നു പുറമെ എല്‍എസ്ഡി, എംഡിഎംഎ (മെത്തലീന്‍ ഡൈഓക്സി മെത്താഫെറ്റാ അമൈന്‍) തുടങ്ങിയ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിലകൂടിയ ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളും കോളിന്‍സ് കൊച്ചിയിലേക്കു കടത്തിയിരുന്നു. ഗോവയിലാണു ലഹരിമരുന്നു ശേഖരമുള്ളത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരിമരുന്നിനുള്ള ഓര്‍ഡര്‍ കിട്ടുമ്പോഴാണു കൊച്ചിയിലേക്കു വരുന്നതെന്നു കോളിന്‍സ് മൊഴി നല്‍കി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടത്തിനു 10,000 രൂപയാണു ഗോവയിലെ ലഹരി റാക്കറ്റ് നല്‍കുന്ന കടത്തുകൂലി. ആവശ്യത്തിനു ലഹരിയും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കും. 10 ഗ്രാം കൊക്കെയ്ന്‍ 50,000 രൂപയ്ക്കാണു കൊച്ചിയിലെ ഇടപാടുകാര്‍ക്കു നല്‍കിയിരുന്നത്.



അതിമാരകം, ഈ രാസലഹരി



കണ്ണില്‍പ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമാണ് എല്‍എസ്ഡിയെ ദുര്‍ബലമനസ്‌കരുടെ കൊലയാളിയാക്കുന്നത്. ആയിരം രൂപ വിലവരുന്ന 10 ഗ്രാം കഞ്ചാവിന്റെ നാലിരട്ടി ഉന്മാദമാണു 2000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന 'എല്‍എസ്ഡി' സ്റ്റാംപ് നാവിന്‍തുമ്പില്‍ ഒട്ടിച്ചാല്‍ ഒരുദിവസം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ലഹരി തലയ്ക്കുപിടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മടുപ്പില്ലാതെ മണിക്കൂറുകളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ലഹരിയുടെ കെട്ടുവിട്ടാല്‍ അതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യും. കൊടുംക്രൂരതകള്‍ക്കു കുറ്റവാളികള്‍ക്കു കൂട്ടുപ്രതിയാണ് ലൈസര്‍ജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഈതൈല്‍ അമേഡ് എന്ന എല്‍എസ്ഡി. കൊച്ചിയില്‍ ഗുണ്ടാപ്പകയുടെ പേരില്‍ രാത്രി കൊല്ലപ്പെട്ട ഇംതിയാസിന്റെ കഥയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം.



ക്രിസ്മസ് പാപ്പമാരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു നടുറോഡില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ തുള്ളിക്കളിച്ചത്. കാറു തടഞ്ഞ കാരള്‍ സംഘത്തിനു പണം നല്‍കാനാണ് ഇംതിയാസ് വിന്‍ഡ് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തിയത്. മുഖത്ത് ഇടിവീണതും വാതില്‍ തുറന്നു പിന്‍സീറ്റിലേക്കു ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പിറ്റേന്നു ചിറ്റൂരിലെ വാടകവീടിനു സമീപത്തു കാറിനുള്ളിലാണു മൃതദേഹം കിടന്നത്, നഗരത്തിലെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളില്‍ ഒന്നിനോടു പുലര്‍ത്തിയ അമിത അടുപ്പമാണു കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.



ഇംതിയാസിനെ കൊന്നതല്ല, കൊല നടത്തിയ രീതിയാണു ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധരെ അടക്കം അമ്പരപ്പിച്ചത്. തുടകളില്‍ കണ്ട മുറിവുകള്‍ വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അവ ഒറ്റക്കുത്തിനു സംഭവിച്ചതുമല്ല. ഒരേ കഠാര അല്‍പ്പാല്‍പ്പമായി കുത്തിയിറക്കി ഇരയെ പരമാവധി പീഡിപ്പിച്ചാണു കൊലനടത്തിയത്. ഇത്തരത്തിലെ പത്തോളം മുറിവുകള്‍ ഇംതിയാസിന്റെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നു. അസ്ഥിയില്‍ തൊട്ടാണു കഠാരകള്‍ പിന്‍വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.



കൊടിയ കൊലയാളിയാണെങ്കില്‍ പോലും മനുഷ്യമനസ്സു പതറിപ്പോകുന്ന തരം അക്രമരീതി. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ കൊല നടത്തുന്ന ഏതു കൊലയാളിക്കും ആദ്യ പത്തു മിനിറ്റുകള്‍ക്കു ശേഷം ഇരയോടു കനിവു തോന്നിത്തുടങ്ങുമെന്നാണു കുറ്റ മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒന്നര മണിക്കൂറിലേറെ ഇംതിയാസ് സ്വന്തം കാറിനുള്ളില്‍ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണു ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനിടയില്‍ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇരയോടു കനിവുകാണിക്കാതെ കൃത്യം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ വാടകക്കൊലയാളികള്‍ക്കു കഴിയണമെങ്കില്‍ സംഘത്തില്‍ ഒരു പ്രതികൂടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അന്വേഷണ സംഘം മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു - എല്‍എസ്ഡി എന്നാണ് ഈ കൂട്ടുപ്രതിയുടെ വിളിപ്പേര്. നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു, അറസ്റ്റിലായ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ പ്രതികള്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ സംഗതി കിട്ടാതായപ്പോള്‍ കാട്ടികൂട്ടിയ പേക്കൂത്തുകള്‍ കൊലപാതകത്തില്‍ എല്‍എസ്ഡിയുടെ പങ്കു ശരിവച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് 'ഇറക്കുമതി' ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ രാസലഹരിയാണ് എല്‍എസ്ഡി. ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ലഹരിയും ഇതുതന്നെ.

മറഡോണയ്ക്ക് കാലിടറി; പിന്നെ, കമോറയ്ക്കും



ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി വില്‍പന സിന്‍ഡിക്കറ്റായിരുന്നു ഇറ്റലിയിലെ 'കമോറ' ഗൂഢസംഘം. ഈ രംഗത്ത് ഇറ്റാലിയന്‍ മാഫിയ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായതു കൊക്കെയ്ന്‍ വ്യാപാരശൃംഖലയുമായി കമോറ ലോകവ്യാപകമായി വേരോടിയതോടെയാണ്. 1990കളിലെ മറഡോണ സംഭവത്തിനു ശേഷം കമോറയ്ക്കും കാലിടറി. ലോകം ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ ഫുട്ബോള്‍ മാന്ത്രികന്‍ കൊക്കെയ്ന്‍ കേസില്‍ പിന്നീടു കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ലോകത്തോടു നടത്തിയ കുമ്പസാരം കമോറ സംഘത്തിനു തിരിച്ചടിയായി. അമേരിക്കയടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനകള്‍ ഇവരുടെ ഏജന്റുമാരെ ഒതുക്കി. ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെ ഫുട്ബോള്‍ പറുദീസകളിലൊന്നായ കൊളംബിയയിലെ ലഹരിസംഘമായ 'മെദേലിന്‍' മാഫിയ വിപണിയില്‍ പിടിമുറുക്കിയതും ഇതേ കാലത്താണ്. മെദേലിന്റെ എല്‍എസ്ഡി ഫാക്ടറികള്‍ കൊളംബിയയിലല്ല, അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമാണ് ഉല്‍പാദനം നടത്തിയത്.



എല്‍എസ്ഡി എന്ന'പാര്‍ട്ടി ഡ്രഗ് '



സേവിച്ചാല്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ മുതല്‍ 20 മണിക്കൂര്‍ വരെ തലച്ചോറിന്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും മരവിപ്പിച്ച് ഉന്മാദം നിലനിര്‍ത്തുന്ന എല്‍എസ്ഡി ഇന്ത്യയിലേക്കു വ്യാപകമായി എത്തിത്തുടങ്ങിയതു 2000ത്തിനു ശേഷമാണ്. 'പാര്‍ട്ടി ഡ്രഗ്' എന്നറിയപ്പെട്ട എല്‍എസ്ഡിയെ ഒരു മൈക്രോ സിംകാര്‍ഡിന്റെ നാലിലൊന്നു വലുപ്പം മാത്രമുള്ള സ്റ്റാംപുകളാക്കി വിപണിയിലെത്തിച്ചതാണു മെദേലിന്‍ ഗുഢസംഘം ലോകത്തോടു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചതി. ഇതുവരെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന എല്‍എസ്ഡി 2000 രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റാംപുകളായി കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിലും ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളിലും വരെ ലഭ്യമായി.



കണ്ണില്‍പ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമാണ് അതിനെ ദുര്‍ബലമനസ്‌കരുടെ കൊലയാളിയാക്കുന്നത്. ആയിരം രൂപ വിലവരുന്ന 10 ഗ്രാം കഞ്ചാവിന്റെ നാലിരട്ടി ഉന്മാദമാണു 2000 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന 'എല്‍എസ്ഡി' സ്റ്റാംപ് നാവിന്‍തുമ്പില്‍ ഒട്ടിച്ചാല്‍ ഒരുദിവസം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കുന്നത്. എല്‍എസ്ഡി പാര്‍ട്ടികളുടെ ഹൈപ്പ് (ലഹരി മൂര്‍ച്ഛ) കൂട്ടാന്‍ പ്രത്യേകതരം സംഗീതസേവകളുമുണ്ട്. ലഹരിപിടിക്കാതെ കേട്ടാല്‍ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും ലഹരിക്കൊപ്പം കേട്ടാലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ ലഹരിമോചന ക്ലിനിക്കുകളിലെത്തുന്ന ഇരകള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരോടു വിവരിക്കാറുണ്ട്.



ഡോപ്പമിന്‍: ലഹരി രഹസ്യം



മനുഷ്യശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സുഖവും ആനന്ദവും നല്‍കുന്ന ശരീരത്തിലെ ജൈവഘടകമാണു നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന 'ഡോപ്പമിന്‍.' കൃത്രിമമായി തലച്ചോറില്‍ ഡോപ്പമിന്റെ അളവുകൂട്ടാന്‍ മദ്യത്തിനും ലഹരിമരുന്നിനും കഴിയുന്നു. നല്ല സിനിമ കാണുമ്പോള്‍ ശരീരത്തില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോപ്പമിന്റെ അളവു സാധാരണയിലും 25 ശതമാനമാണെന്നു കണക്കാക്കിയാല്‍ മദ്യപിക്കുമ്പോള്‍ ചിലരില്‍ ഇതിന്റെ അളവ് 75% വര്‍ധിക്കും. കഞ്ചാവോ കൊക്കെയ്നോ എല്‍എസ്ഡിയോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഡോപ്പമിന്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ തോത് 200 ശതമാനം മുതല്‍ 400 ശതമാനം വരെയാകുന്നതോടെ ഇതില്‍ കുറവുള്ള ഒരു ആനന്ദവും ലഹരിക്ക് അടിമയാകുന്ന വ്യക്തിക്കു പോരാതെ വരുന്നു. കൗണ്‍സിലിങ്ങിനൊപ്പം ശരിയായ മരുന്നുകള്‍ കൂടി നല്‍കിയാലേ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ.

English Summary: Drug use including LSD and Cocaine roots without borders