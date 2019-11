ഭാര്യയോട് വൈരാഗ്യം; മദ്യലഹരിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന് അച്ഛൻ

നോയിഡ∙ മദ്യലഹരിയിൽ പെൺമക്കളെ നിലത്തടിച്ചു ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് സംഭവം. ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാനാണ് ആറും മൂന്നും വയസുള്ള പെൺമക്കളെ കൊന്നതെന്ന് പ്രതി ഹരി സോളങ്കി പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി.‌

ഭാര്യയോട് വഴക്കിട്ട ശേഷം കുട്ടികളുമായി ഇയാൾ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയിരുന്നു. നേരം പുലർന്നിട്ടും മക്കളെ കാണാതായതോടെയാണു യുവതി വീടു പരിശോധിച്ചത്. മൂത്തകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇളയ കുഞ്ഞിന്റേത് അടുത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ െകട്ടിടത്തിൽ നിന്നുമാണു കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടുപേരുടെയും തലയിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടായിരുന്നു.

കൃത്യത്തിനു ശേഷം അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സോളങ്കി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ െചയ്ത പൊലീസ് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രൺവിജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.



English Summary: UP: Drunk father kills two minor daughters after argument with wife