തിരുവനന്തപുരം∙ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധം. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തവർ വാഹനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉടമയിൽനിന്ന് 500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും. കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 1000 രൂപ പിഴ. നിയമലംഘനം തുടർന്നാൽ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

4 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയശേഷമാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിലേക്കു സർക്കാർ കടക്കുന്നത്.

ഹെൽമറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ പിഴ ഈടാക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാൻ 85 സ്ക്വാഡുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ക്യാമറകൾ വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കും. ഹൈവേകളിൽ 240 ഹൈസ്പീഡ് ക്യാമറകളുണ്ടെന്നാണ് ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെൽട്രോണിനു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നവരും ചിൻസ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. വ്യവസായശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചും നിരത്തിലിറങ്ങാനാകില്ല. അപകടമുണ്ടായാൽ തലയ്ക്ക് പരുക്കേൽക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഹെൽമറ്റായിരിക്കണം ധരിക്കേണ്ടത്. പിഴത്തുക അടയ്ക്കാത്തവരെ ‘വാഹൻ’ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വിലക്കേർപ്പെടുത്തും. പിഴ അടച്ചാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തെവിടെയും വാഹനത്തിന് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ.

ആവശ്യക്കാരേറിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഹെൽമറ്റിനു ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽമറ്റിനായി ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെയാണ് വ്യാപാരികൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്ന് കൂടുതൽ ഹെൽമറ്റുകൾ വരുദിവസങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നു വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഹെൽമറ്റുകൾക്ക് വില 200 രൂപവരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹെൽമറ്റുകൾ മിക്ക കടകളിലും സ്റ്റോക്കില്ല.

വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമനടപടികൾ കേന്ദ്രം കർശനമാക്കിയത്. 2018ൽ 4,303 പേരാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. 45,458 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 1,643 പേരാണ് മരിച്ചത്. 1,581 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. 12,713 പേരെ സാരമായ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ദിനംപ്രതി 11 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്.

കേന്ദ്ര മോട്ടർ നിയമ ഭേദഗതി ഓഗസ്റ്റ് 9ന് നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇനി ഇളവോ സമയമോ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം ഇല്ല. ഭേദഗതിക്ക് മുൻപ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കാമായിരുന്നു. റോഡിൽ ചാടിവീണ് വാഹനം പിടിക്കരുതെന്നും, ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



