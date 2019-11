ആദായനികുതി റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധം; മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം

ബെംഗളൂരു ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന ആദായനികുതി റെയ്ഡിനെതിരെ നിരത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കും കുമാരസ്വാമിക്കുമെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ്. പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവു, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ജി,.പരമേശ്വര, ഡി.കെ ശിവകുമാർ, മുൻ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ടി.സുനീൽ, ഡിസിപിമാരായ രാഹുൽ കുമാർ, ഡി.ദേവരാജു തുടങ്ങിവരെയും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നാരോപിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എ. മല്ലികാർജുനയുടെ പരാതിയിൽ സിറ്റി സിവിൽ കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, സർക്കാരിനെതിരെ ജനത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പോരിനിറക്കി തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 24 വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്.

∙ കെ. ശിവകുമാർ, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ – ‘രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമായ കേസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടും. ജയിലിൽ പോകാനും തയാറാണ്. ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഓഫിസിൽ കയറി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. 150 മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുക മാത്രമായിരുന്നു’

സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം

സഖ്യസർക്കാർ ഭരണത്തിൽ കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ മാർച്ച് 28നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. കോൺഗ്രസ്, ദൾ കക്ഷികളിലെ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് കുമാരസ്വാമിയും, കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയും നയിച്ച പ്രകടനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും അണികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ് ക്വീൻസ് റോഡിലെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഓഫിസിനു മുന്നിൽ അണിനിരന്നത്. റെയ്ഡുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം മുൻപു തന്നെ കുമാരസ്വാമി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതു ശരിവച്ച് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചതോടെ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കൾ പ്രകോപിതരാകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Sedition charges filed against ex CMs HD Kumaraswamy, Siddaramaiah and others for obstructing IT raids