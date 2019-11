തലയെടുപ്പോടെ മാതോശ്രീ; മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കടിഞ്ഞാണേന്തി ‘മറാത്ത കടുവ’യുടെ താവളം

മുംബൈ∙ മഹാനഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തു തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുകയാണ് ‘മാതോശ്രീ’. മറാത്താ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തലവര മാറ്റിയെഴുതിയ മന്ദിരം. ഇവിടെ ഇരുന്നായിരിക്കും വരുന്ന അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അടിയന്തരപ്രാധാന്യമുള്ള യോഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ‘വർഷ’യിൽ ചേരുക. മറാത്താരാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി മറിച്ച പല സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പിറന്നതും ഇനി പിറക്കാനിരിക്കുന്നതും ‘മാതോശ്രീ’യിലാണ്.



മുംബൈ ബാന്ദ്ര ഈസ്റ്റിലാണ് താക്കറെ കുടുംബത്തിന്റെ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഭവനം. 1960ലാണ് ഉദ്ധവിന്റെ പിതാവ് ബാൽതാക്കറെ ബാന്ദ്ര ഈസ്റ്റിലെ കലാനഗറിൽ ‘മാതോശ്രീ’ക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത്. 1966 ജൂൺ 19ന് റനാഡെ റോഡിലുള്ള താക്കറെ കുടുംബ വീട്ടിലാണ് ശിവസേനയുടെ ഉദയമെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമായ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായത് മാതോശ്രീയിലാണ്.



ബാൽതാക്കറെയുടെ മാതാവ് രമാഭായ് നട്ടുവളർത്തിയ തുളസിയാണ് ‘മാതോശ്രീ’യുടെ ഐശ്വര്യം എന്നാണു താക്കറെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അതിപവിത്രമായി കാണുന്ന ഈ തുളസിയിൽ സ്പര്‍ശിച്ച് അശുദ്ധമാക്കരുതെന്നാണ് താക്കറെ കുടുംബം കരുതുന്നത്. ആദ്യം ഒരു നില മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന വീട് 1990ൽ ബാൽതാക്കറെ പുതുക്കിപ്പണിത് മൂന്നുനിലയാക്കി. തിരക്കുപിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനൊടുവില്‍ ‘മാതോശ്രീ’യുടെ െടറസിൽ അൽപനേരം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരുന്നു ബാൽസാഹിബിന് ഏറെപ്രിയമെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. താക്കറെയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ദിലീപ് കുമാർ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകുമായിരുന്നു.

ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് 1993ൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഗീയ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി താക്കറെ വിളിച്ചു ചേർത്ത നിർണായക യോഗം നടന്നത് ‘മാതോശ്രീ’യിലെ സ്വീകരണ മുറിയിലായിരുന്നു. 1999ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തെ എതിർത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ ശിവസേന പ്രവർത്തകരെ സാമാധാനിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ. അദ്വാനി ബാൽതാക്കറെയുമായി ചർച്ച നടത്തിയതും ‘മാതോശ്രീ’യിലായിരുന്നു. 2005ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ ജാവേദ് മിയന്‍ദാദ് ബാൽതാക്കറെയെ ‘മാതോശ്രീ’യിൽ എത്തി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാവർഷവും ഗുരുപൂർണിമ ദിനത്തില്‍ താക്കറെ സാഹിബിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ‘മാതോശ്രീ’യിലെത്തും. 1995ൽ ശിവസേന അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ എൻറോൺ ഓഫിസർ റബേക്ക മാർക് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ജോഷി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും റബേക്ക ‘മാതോശ്രീ’യിലെത്തി ആദ്യം ബാൽതാക്കറെയെ കാണുകയായിരുന്നു. 1996ൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോൾ ‘മാതോശ്രീ’യിലെത്തിയതും അന്നു ലോക മാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടായി. ‘എന്റെ ഭവനത്തിലെ ശുചിമുറി വരെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു...’ എന്നാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റി ബാൽ താക്കറെ പലപ്പോഴും സരസമായി പറയാറുള്ളത്.

മറാത്താരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിശ്ചയിച്ച മാതോശ്രീയിൽ തന്നെയായിരിക്കും, വരുന്ന അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കടി‌‍ഞ്ഞാൺ. ഭാര്യ രശ്മി, മക്കളായ ആദിത്യ, തേജസ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പതിനെട്ടാം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മാതോശ്രീയിൽ താമസിക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു തിരിച്ചെത്തിയ ഉദ്ധവ് ആദ്യം പ്രാ‍ർഥിച്ചത് ബാൽ താക്കറെയുടെ മുറിയിലായിരുന്നു. അതുവഴി കൃത്യമായിത്തന്നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു– മുംബൈയുടെ ഭാവിയിൽ ഇനിയും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ തുടരും പഴയ ‘മറാത്ത കടുവ’യുടെ ഈ സാങ്കേതം. ഇപ്പോൾ അതിനു ബലം പകരാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെന്ന ശക്തമായ അടിത്തറയുമുണ്ട്.

