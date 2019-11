6 മാസം പൂർത്തിയാക്കി മോദി 2.0; പുതിയ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അധികാരത്തിൽ ആറുമാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണത്തിനും ഐക്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമായ നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ വിശ്വാസ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ പുതിയ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി തുടരുകയാണ്.



കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ, വികസനം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച, സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ, ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം വർധിപ്പിച്ച നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സമ്പന്നവും പുരോഗമനപരവുമായ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കും’– പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയത് മുതൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണം, വിദേശനയം വരെ ചരിത്രപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോർപറേറ്റ് നികുതി നിരക്കുകൾ 22% ആയി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറച്ചു. പുതിയ ആഭ്യന്തര നിർമാണ കമ്പനികൾക്ക് 15% ആണ് നിരക്ക്. അഞ്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബാങ്ക് ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചതായും 2019-2020 കാലയളവിൽ 70,000 കോടി ഡോളർ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കർഷകർക്കായി, പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി നടപ്പാക്കി. അത് ബിജെപിയുടെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് 14.5 കോടി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആയി. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന്റെ കീഴിൽ കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള വരുമാന സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

