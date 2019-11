തൃശൂരിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ വാഹനാപകടം; 3 പേർ മരിച്ചു

തൃശൂർ∙ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ 3 പേർ മരിച്ചു. തൃശൂർ വാണിയംപാറയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കുളത്തിലേക്കു മറിഞ്ഞു. വൈറ്റില സ്വദേശിനി ഷീല (50) മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഷീലയുടെ ഭർത്താവ് ഡെന്നി ജോര്‍ജിനെ കാണാതായി. പ്രദേശത്തു തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.



തൃശൂർ പെരിഞ്ഞനത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. ആലുവ സ്വദേശികളായ ശ്രീമോൻ‌ (15), ദിൽജിത്ത് (20) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണു രണ്ടു വാഹനാപകടങ്ങളും നടന്നത്.



English Summary: Three death in road accidents at Thrissur