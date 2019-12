രാജ്യത്ത് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം: അമിത് ഷായോട് രാഹുല്‍ ബജാജ്

മുംബൈ ∙ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ ഭയക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് വ്യവസായിയും ബജാജ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ രാഹുല്‍ ബജാജ്. മുംബൈയില്‍ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ബജാജിന്റെ വിമര്‍ശനം.

‘ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അന്തരീക്ഷം തീർച്ചയായും മനസ്സിലുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ‌നിന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ സംസാരിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ ഭയക്കുകയാണ്. രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും വിമർശിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി. ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നു ഭയമാണ്’ –രാഹുൽ ബജാജ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷാ, ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ എന്നിവര്‍ വേദിയിലിരിക്കെയാണ് രാഹുല്‍ബജാജ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയെ വെടിവച്ചത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിക്കു സംശയമില്ലെന്ന്, ബിജെപി എംപി പ്രജ്ഞ സിങ് താക്കൂറിന്റെ ഗോഡ്സെ ഭക്തിയെ ഉന്നം വച്ചും ബജാജ് ആഞ്ഞടിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത്, പ്രജ്ഞയ്‍ക്കു മാപ്പില്ലെന്നു പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അതേ പ്രജ്ഞയെ പ്രതിരോധ, പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടതെന്നും ബജാജ് വിമര്‍ശിച്ചു.

എന്നാല്‍, ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ മറുപടി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിനെ മാധ്യമങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. സുതാര്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ മെച്ചപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഷാ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ പറയുന്നതു പോലൊരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നെന്ന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ബജാജും അതേ ആശങ്കയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം ഭയന്നാണു കഴിയുന്നതെന്ന് നിരവധി വ്യവസായികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ സംരംഭകർക്കു ഭയമാണെന്നും മൻമോഹൻ സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



