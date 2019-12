അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു കാരണം ‘രാഷ്ട്രീയ ഗണിതതന്ത്രം’, തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഫഡ്നാവിസ്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായതിനു കാരണം ‘രാഷ്ട്രീയ ഗണിതതന്ത്ര’മാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. 105 എംഎൽഎ മാരുമായി നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ബിജെപിക്ക് പക്ഷേ കേവലഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാനാവാത്തതിനാൽ അധികാരത്തിലേറാനായിരുന്നില്ല.

‘ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായത് ബിജെപിയാണ്. ഒക്ടോബർ 21 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 70 ശതമാനമായിരുന്നു. പക്ഷേ ‘രാഷ്ട്രീയ ഗണിതതന്ത്രം’ ഞങ്ങളുടെ നേട്ടത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി. നാൽപതു ശതമാനത്തിനടുത്തു മാത്രം മാർക്കു കിട്ടിയവരാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു.’ – ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതിനു ശേഷം നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നേടിയ ബിജെപി– ശിവസേന സഖ്യം മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് പിരിഞ്ഞത്. എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്നു വ്യക്തമായതോടെ രാജി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ, കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി ചേർന്ന് ശിവസേന സർക്കാരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: "Will Come Back, Wait For Some Time": Devendra Fadnavis To BJP's Rivals