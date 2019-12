ലണ്ടൻ ബ്രിജ് ഭീകരൻ കശ്മീരിലും ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തൽ

ലണ്ടൻ ∙ പ്രശസ്തമായ ലണ്ടൻ ബ്രിജിനു സമീപം രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒട്ടേറേ പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ബ്രിട്ടിഷ് പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്ന ഭീകരൻ ഉസ്മാൻ ഖാൻ കശ്മീരിലും ഭീകരാക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2012ല്‍ ലണ്ടന്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള അൽ ഖായിദ ഗൂഢാലോചനയിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉസ്മാന്‍ ഖാന്റെ വിചാരണക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് ജഡ്ജ് അലൻ വിൽക്കിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉസ്‌മാൻ, അവിടെ ഭീകരപരിശീലന ക്യാംപിൽനിന്നു പരിശീലനം നേടിയിരുന്നതായും അലൻ വിൽക്കി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലിഷ് നഗരമായ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഭീകരസംഘടനയിൽ അംഗമായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ഖാൻ. ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലുള്ള പരിശീലന ക്യാംപ്. ഇവിടുത്തെ പരിശീലനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കശ്മീരിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഉസ്മാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. ലണ്ടനിലെയും കാർഡിഫിലെയും ഭീകരസംഘങ്ങളുമായും സ്റ്റോക്ക് സംഘം ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള അവരുടെ പദ്ധിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഭീകരസംഘം സഹായിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.

ഭീകസംഘടനയായ അൽ ഖായിദയുടെ ചീഫ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അൻവർ അൽ–അവലാക്കിയിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ഉസ്മാൻ ഖാൻ ഭീകരവാദത്തിലേക്കു തിരിയുന്നത്. 2011 ൽ യുഎസ് ചാരസംഘടനയായ സിഐഎ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് അൻവൻ അൽ–അവലാക്കി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2010 ൽ ലണ്ടൻ ബ്രിജിനു സമീപം രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കത്തിക്കുത്ത് കേസിലും ഉസ്മാൻ പ്രതിയാണ്. ഈ കേസിൽ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് 2012 ൽ നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

ലണ്ടന്‍ ബ്രിജ് ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ നഗരത്തിൽ റോന്തുചുറ്റുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഉസ്മാൻ ഖാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് അപകടകാരിയാണെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭീകരവാദ വകുപ്പുകൾ കൂടാതെ പൊതു സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കരുതൽ തടവ് (ഐപിപി) പ്രകാരമാണ് ഉസമ്ാനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ജഡ്ജ് അലൻ വിൽക്കി വിലയിരുത്തി. അതുപ്രകാരം അനിശ്ചിതകാല തടവിനാണ് 2012ൽ കോടതി വിധിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ പരോൾ അനുവദിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരോൾ ബോർഡിനു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ കുറച്ചുനാളുകൾക്കു ശേഷം അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൺ ഐപിപി പ്രകാരമുള്ള തടവ് റദ്ദാക്കി.

തുടർന്നു 2013–ൽ അപ്പീൽ കോടതി, ഉസ്മാന് 16 വർഷം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം പരോൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ആയിരുന്നു. 2010 മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉസ്മാൻ വിചാരണ കാലാവധി കൂടി ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കിയാണ് 2018 ൽ ജയിൽ മോചിതനാകുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ഉസ്മാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഉസ്മാൻ ഐഎസുമായി അടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചതിനു വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല.



