കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ കാൽ പുറത്തിട്ട് ചുരംയാത്ര: യുവാക്കൾ ഹാജരാകണം

കോഴിക്കോട് ∙ വയനാട് ചുരത്തില്‍ അപകടകരമായ വിധത്തില്‍ യുവാക്കളുടെ കാര്‍ യാത്രയിൽ നടപടി. വാഹന ഉടമയോട് നാളെ കോഴിക്കോട് ആർടിഒ ഓഫിസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദേശം നൽകി. കാര്‍ പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ഷഫീറിന്റേതാണ്. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേക്കും.

വയനാട് താമരശേരി ചുരത്തിലൂടെയായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ സാഹസികയാത്ര. കാറിന്റെ ഡിക്കി തുറന്ന് കാലുകള്‍ പുറത്തിട്ടായിരുന്നു ചുരത്തിലെ കൊടുംവളവുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര. കാറിനു പിന്നിലെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മോട്ടര്‍ വാഹനവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കാറിനു പിന്നിലും മുന്നിലുമായി നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.



English Summary: Motor Vehicle Department Likely To Take Stern Action