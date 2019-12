വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ ചെറു വിമാനം തകർന്ന് രണ്ടു കുട്ടികളടക്കം ഒൻപതു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്നു പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട്.

പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്കു മുമ്പ് പറന്നുയർന്ന സിംഗിൾ എൻജിൻ വിമാനം ചേംബർലെയ്ൻ വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്താണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. പൈലറ്റടക്കം 12 പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറിയിച്ചു. മേഖലയിൽ ശക്തമായ ശീതക്കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: A plane crash in the US state of South Dakota killed nine people