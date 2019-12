തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ചെറുകിട വിതരണക്കാര്‍ക്ക് സ്പ്ലൈകോ നല്‍കാനുള്ള കുടിശിക 250 കോടി കടന്നു. ഈ മാസം അഞ്ചു മുതല്‍ സ്പ്ലൈകോയ്ക്കുള്ള വിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ചെറുകിട വിതരണക്കാരുടെ സംഘടനയായ കെഎസ്എസ്എ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സ്പ്ലൈകോയുടെ ക്രിസ്മസ് വിപണിേയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ആയിരത്തിമുന്നൂറോളം വരുന്ന ചെറുകിട വിതരണക്കാര്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസമായി വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ തുക കൈമാറുന്നതില്‍ സ്പ്ലൈകോ മുടക്കം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴു മാസത്തെ കുടിശിക ഇപ്പോള്‍ 250 കോടി കവിഞ്ഞു. വളരെ കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയാണ് ഇവരില്‍ നിന്ന് സ്പ്ലൈകോ സാധനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീയില്‍ നിന്നും െചറുകിട കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും മറ്റും സാധനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ചു കൂടിയാണ് ഇവര്‍ സപ്ലൈകോയ്ക്കു കൈമാറുന്നത്. കുടിശിക കൂടി നല്‍കാതായതോടെ ചെറുകിട വിതരണക്കാരുടെ നിലനില്‍പ് വരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ബാങ്കിലെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി പലരും ജപ്തി ഭീഷണിയിലുമാണ്.

കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സബ്സിഡി തുക വൈകുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമെന്നാണ് സപ്ലൈകോയുടെ വിശദീകരണം. തുക ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കുടിശിക കൊടുത്തു തീര്‍ക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മാസം അഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്പ്ലൈകോ റീജണൽ ഒാഫിസ് ഉപരോധിക്കാനും കേരള സ്പ്ലൈകോ സപ്ലൈയേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ തീരുമാനിച്ചു.



English Summary : Supplyco in crisis again; dept increases more than 250 crore