ന്യൂഡൽഹി ∙ അയോധ്യാക്കേസിലെ വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി. മൗലാന സയ്യിദ് അസദ് റാഷിദിയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. കേസിലെ പഴയകക്ഷിയായ അയോധ്യ സ്വദേശി എം.സിദ്ധിഖിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശിയാണ് റാഷിദി. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കാമെന്നുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെ‍ഞ്ചിന്റെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി.

അയോധ്യവിധിയിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയില്‍ തീര്‍പ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. രേഖാപരമായ തെളിവുകള്‍ അവഗണിച്ചെന്ന് മലാന സയ്യിദ് അസദ് റാഷിദി ആരോപിച്ചു.

ജം ഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ ഹിന്ദിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഹര്‍ജി. തെളിവുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വാക്കാൽ ഉള്ള മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി നൽകിയത് എന്തിനെന്നും ഹർജിയിൽ ചോദിക്കുന്നു.

വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന നൽകുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‌ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 99 ശതമാനം മുസ്‌ലിമുകളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കു പിന്നാലെ വിശ്വാസം ദുർബലപ്പെട്ടെന്നും വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൗലാനാ വാലി റഹ്മാനി പറഞ്ഞു. രാമജന്മഭൂമി – ബാബറി മസ്ജിദ് ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് കക്ഷിയല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബോർഡിനു ഹർജി നൽകാനാവില്ല.

English Summary: First Review Petition Filed In Supreme Court Against Its Ayodhya Verdict