നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാം: മാനവ ശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നീറ്റ് (നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്) പരീക്ഷയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുമതി. കേന്ദ്ര മാനവ ശേഷി മന്ത്രാലയമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനു മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം. ബുര്‍ഖ, ഹിജാബ്, കാരാ, കൃപാണ്‍ എന്നിവ ധരിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കും നീക്കി.

ശരീരത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്‍പുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനുമതി തേടണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ ശിരോവസ്ത്രം വിലക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് 2020 നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള മാനവ ശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി.

English Summary: Burqa and Kirpan to be Allowed in Neet 2020