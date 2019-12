കാമുകന്റെ അടിയേറ്റ് കാമുകി മരിച്ചു: കാമുകൻ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ ∙ മുംബൈയിലെ മൻഖുർദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം കാമുകൻ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 35 കാരിയായ യുവതി മരിച്ചു. സീതാ പ്രധാൻ എന്ന യുവതിയാണ് അടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മരിച്ചത്.



സീത പ്രധാൻ മറ്റൊരാളുമായി സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ട കാമുകൻ രാജു പുജാരി യല്ലപ്പ അടിക്കുകയായിരുന്നു. യല്ലപ്പയുടെ അടിയേറ്റ് സീത കുഴഞ്ഞു വീണു. ഘട്കോപറിലെ രാജവാടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചു.

അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും തുടർ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും മൻഖുർഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ നിതിൻ ബോബഡെ പറഞ്ഞു. ‘പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. യല്ലപ്പയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്’– ബോബഡെ പറഞ്ഞു.

