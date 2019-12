തിരുവനന്തപുരം ∙ ജല അതോറിറ്റി ബില്ലുകൾ ഓഫിസുകൾ വഴി അടയ്ക്കുന്നവരിൽനിന്ന് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ആലോചന. ഓൺലൈൻ വഴി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ബില്ലിൽ ഇളവ് നൽകിയേക്കും. ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം പേരും ഇപ്പോൾ ഓഫിസുകൾ വഴിയാണ് ബില്ലടയ്ക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ബില്ലിങ് സംവിധാനത്തിലേക്കു ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറുന്നത് ഉപഭോക്താവിനു അതോറിറ്റിക്കും ഗുണകരമാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ബില്ലിങ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു പുനർവിന്യസിക്കാനാകും. ബില്ലിങ് വിഭാഗം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും കുറയും. ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ജലവിഭവ സെക്രട്ടറി ബി.അശോക് ഐഎഎസ് പറഞ്ഞു.

ജല അതോറിറ്റി ഗാര്‍ഹിക, ഗാര്‍ഹികേതര, വ്യാവസായിക വിഭാഗങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവയിലുമായി 25,20,963 കണക്‌ഷനുകളാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ 80,894 പുതിയ കണക്‌ഷനുകള്‍കൂടി നല്‍കി. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൂന്നു ലക്ഷം കണക്‌ഷനുകൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനം. 23,51,089 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ജല അതോറിറ്റി ശുദ്ധജലം പൈപ്പിലൂടെ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഗാര്‍ഹികേതര വിഭാഗത്തില്‍ 1,51,515 കണക്‌ഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. വ്യാവസായിക കണക്‌ഷന്‍ 2014 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലായി 16,345 കണക്‌ഷനും നല്‍കുന്നുണ്ട്.



എൽഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്നരവര്‍ഷം കൊണ്ട് ജല അതോറിറ്റി വഴി നല്‍കിയത് ആറു ലക്ഷത്തില്‍പരം കുടിവെള്ള കണക്‌ഷനാണ്. ജല്‍ജീവന്‍ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച്, അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷംകൊണ്ട് 55 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ വീടുകളില്‍ പൈപ്പില്‍കൂടി ശുദ്ധജലമെത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിവരുന്നചെലവിന്റെ പകുതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ബാക്കി സംസ്ഥാനവും വഹിക്കും. ഇതിന്റെ കര്‍മപദ്ധതി തയാറാക്കല്‍ ആരംഭിച്ചു.

