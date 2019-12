തിരുവനന്തപുരം ∙ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങള്‍ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തും. അതിന് ശേഷം 5നു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും. മജിസ്‌ട്രേറ്റും അഭിഭാഷകരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്‌നത്തിൽ കേരള ബാർ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ നാല് ജഡ്ജിമാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അഭിഭാഷകര്‍ക്കെതിരായ കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അഭിഭാഷകരായി അഞ്ചുവര്‍ഷമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരെ മാത്രം മജിസ്ട്രേറ്റ് നിയമനത്തിനു പരിഗണിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശവും മുന്നോട്ടുവച്ചു.

നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ തടഞ്ഞുവച്ച കേസില്‍ തിരുവനന്തപുരം ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാവകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. വാഹനാപകടക്കേസില്‍ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അഭിഭാഷകര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്.



English Summary: Bar Council Should Give Report to High Court Chief Justice in Vanchiyoor Court Issue