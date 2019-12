ധനമന്ത്രി ‘നിർബല’ സീതാരാമൻ, തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല: ആദിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ധനമന്ത്രി ‘നിർബല’ സീതാരാമനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആദിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി എംപി. ധന വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന് അനുവാദമില്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചൗധരിയുടെ നിർബല (ദുർബല) പ്രയോഗം. ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയില്ലായ്മയാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു കാരണമെന്നും ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രിയെ നിർമല സീതാരാമൻ എന്നതിനു പകരം ‘നിർബല’ സീതാരാമൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാവില്ലേ കൂടുതൽ ഉചിതമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അവർ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേധാവിയാണ്. പക്ഷേ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലുള്ളതു തുറന്നു പറയാൻ അവർക്കു കഴിയുമോ എന്നുപോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിലുള്ള സംശയം കാരണം വ്യവസായികൾ രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വ്യക്തിഗത പരോക്ഷ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചൗധരി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2014 ഡിസംബർ 31 ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മുസ്‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ വിമർശിച്ച്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും ചൗധരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ‘നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരാണ്. അവരുടെ വീടുകൾ ഗുജറാത്തിലാണ്, പക്ഷേ അവർ താമസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ്’– ചൗധരി പറഞ്ഞു. പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ, ചൗധരി നിരുപാധികം മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സാംബിത് പത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഇറ്റാലിയൻ വംശജയാണെന്നും പത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

