‘ഗുജ്റാളിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ...‌’ 1984ലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് മൻമോഹൻ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ.ഗുജ്റാൾ നല്‍കിയ ഉപദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന പി.വി.നരസിംഹറാവു ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ 1984–ൽ നടന്ന സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ.മന്‍മോഹന്‍ സിങ്. ഗുജ്റാളിന്റെ നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്‍മോഹന്‍ സിങ്.

1984-ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കലാപത്തില്‍ നിരവധി പേരാണു മരിച്ചത്. ‘അന്നു ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ കലാപം അരങ്ങേറിയ സായാഹ്നത്തില്‍, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പി.വി. നരസിംഹ റാവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഗുരതരമാണെന്നും അടിയന്തരമായി സൈന്യത്തെ രംഗത്തിറക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ജനതാദളിലെത്തിയ ഐ.കെ.ഗുജ്റാള്‍ ഉപദേശിച്ചു. ഇതു ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ കൂട്ടക്കൊല ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേനെ’ - മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകാന്‍ കഴിഞ്ഞ പാക്ക് അഭയാര്‍ഥികളാണു താനും ഗുജ്റാളുമെന്ന് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഝലം ജില്ലയിലാണ് ഗുജ്റാളും താനും ജനിച്ചതെന്ന് സിങ് ഓര്‍മിച്ചു. അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ഗുജ്റാളിന് ആദരവ് അര്‍പ്പിച്ചു. 1997 ഏപ്രില്‍ 21 മുതല്‍ 1998 മാര്‍ച്ച് 19 വരെയാണ് ഗുജ്റാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചത്.

English Summary: "Had IK Gujral's Advice Been Heeded...": Manmohan Singh On '84 Riots