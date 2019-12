മൊബൈല്‍ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് അഭ്യാസ ഡ്രൈവിങ്; പണികൊടുത്ത് യാത്രക്കാർ

പെരുമ്പാവൂർ∙ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വണ്ടിയോടിച്ച ഒരു ബസ് ഡ്രൈവര്‍ കൂടി കുടുങ്ങി. കോതമംഗലം പെരുമ്പാവൂര്‍ റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർ ശ്രീകാന്തിനെതിരെയാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നടപടിയാരംഭിച്ചത് . ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടുളള ശ്രീകാന്തിന്‍റെ ഡ്രൈവിങ് യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.



വലതുകൈയില്‍ മൊബൈല്‍ പിടിച്ച് ഇടത് കൈകൊണ്ട് വണ്ടിയോടിക്കുന്നതും ഒരു ൈകയില്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ച് മറുകൈകൊണ്ട് ഗിയര്‍ മാറ്റുന്നതുമായ ശ്രീകാന്തിന്‍റെ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം ഈ വിഡിയോയില്‍ നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ദിവസങ്ങളായി ദൃശ്യം നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശ്രീകാന്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അലക്ഷ്യമായ ഡ്രൈവിങ്ങിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ശ്രീകാന്തിന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസും നല്‍കി. മൂന്നു ദിവസത്തിനുളളില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം. ശ്രീകാന്തിന്‍റെ ഭാഗം കൂടി േകട്ട ശേഷം ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കാനാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ തീരുമാനം.

English Summary: Action against private bus driver from perumbavur who drove vehicle while talking in mobile phone