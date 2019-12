അച്ഛനില്ലാത്തവർ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പലതും എഴുതി വിടുന്നു: തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി

കൊല്ലം ∙ ബിഡിജെഎസ് എൻഡിഎ വിടുമെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുമെന്നും ഭാരത് ധർമ ജന സേന (ബിഡിജെഎസ്) സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. അച്ഛനില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പലതും എഴുതി വിടാറുണ്ട്. അതു കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന നിലപാടു തന്നെയാണു ബിഡിജെഎസിനുള്ളതെന്നും തുഷാർ പറഞ്ഞു.



ബിഡിജെഎസിനെ ജാതി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇടതു വലതു പാർട്ടികൾ ശ്രമിച്ചു. വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അവർ നടത്തിയ പ്രചാരണമാണത്. ഇപ്പോൾ ഇടതു വലതു പാർട്ടികൾ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു സ്ഥാനാർഥികളെപ്പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൻഡിഎ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടുമെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിഡിജെഎസിന്റെ നാലാമത് ജന്മദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: BDJS not leave from NDA, Saying, Thushar Vellappally