അധോലോക നായകന് ഇന്ത്യയെ പേടി: ദാവൂദ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത് 3 വർഷം മുൻപ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മാർച്ച് 12, 1993. ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ചകം തകർത്ത മുംബൈയിലെ സ്ഫോടന പരമ്പര. പതിമൂന്ന് ഇടങ്ങളിലായി നടത്തിയ കാർ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ െപാലിഞ്ഞത് 250 ജീവനുകൾ. 1400 പേർ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായി. ലോകമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലാണ് മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ സ്ഥാനം. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ തേടുന്ന കൊടുംകുറ്റവാളികളിൽ ഒന്നാം പേരുകാരൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം.

മുംബൈ സ്ഫോടനക്കേസിൽ പിടിയിലാകുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാത്രിക്കു രാത്രി കറാച്ചിയിലേക്കു ഒളിച്ചു കടക്കൽ. ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം പാക്കിസ്ഥാനിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള വാദം ശരിയാണെന്നു നിരവധി തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നുവെങ്കിലും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഇന്ത്യ ദീര്‍ഘകാലമായി തേടുന്ന അധോലോക നായകന്‍ ഇന്ത്യയുടെ അന്വേഷണം പേടിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പുറത്തു വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.



മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്- 2016 നവംബറിൽ. ഫോണിന്റെ മറുതലക്കൽ ഡി കമ്പനിയിലെ പ്രമുഖനെന്നാണു നിഗമനം. ആരെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല. സംസാരിച്ചത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം. കൂടുതലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, ഡി കമ്പനിയെ കുറിച്ചോ അധോലോക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചോ പരാമർശങ്ങളില്ല.

റോ നൽകിയ രഹസ്യവിവരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഡൽഹി പൊലീസ് ദാവൂദിന്റെ കറാച്ചി നമ്പർ നിരീക്ഷിച്ചതു െകാണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഫോൺ ചോർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ദാവൂദിന്റെ ഫോൺ കോൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, റിസർച്ച് ആന്റ് അനാലിസിസ് വിങ്ങ് എന്നിവരും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. മുൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നീരജ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ചോർത്തിയത്.



ഐപിഎൽ വാതുവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ദാവൂദിന്റെ ഫോൺ െപാലീസ് ചോർത്തിയത്. നിലവി‍ൽ ദാവൂദ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അയാൾ കറാച്ചിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിനു തർക്കമില്ല– നീരജ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വിരളമാണ്. പാക്ക് മണ്ണില്‍ ദാവൂദ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡൽഹി െപാലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചതായും നീരജ് കുമാർ പറഞ്ഞു.



ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനായി ഇന്ത്യ ഗൾഫിലും യുറോപ്പിലും കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരം. ദാവൂദിന്റെ സഹോദരൻ അനീസ് ഇബ്രാഹിമും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ദാവൂദിന്റെ അടുത്ത അനുയായി ഛോട്ടാ ഷക്കീലിൽ നിന്നു വന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഭീഷണി കോളുകളും നിലച്ചതായി മുംബൈയിലെ വ്യാപാരികളും പറയുന്നു.

ഫോൺ കോളുകൾ നിലച്ചത് ദാവൂദിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ക്ഷയിച്ചതിന്റെ തെളിവായി ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വാദങ്ങൾ െപാലീസ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനായ ദാവൂദിന്റെ ചിത്രം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറത്തു വിട്ടത്. ദാവൂദിന് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വാദം സഹോദരൻ അനീസ് ഇബ്രാഹിമും നിഷേധിച്ചിരുന്നു.



ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ലഹരി മാഫിയ കറാച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി യുഎസ് നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 2003 ൽ ദാവൂദിനെ യുഎസ് രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദാവൂദിന്റെ വലംകൈയും പാക്ക് പൗരനുമായ ജാബിർ സിദ്ദിഖ് എന്ന ജാബിർ മോട്ടിവാലയുമായി ദാവൂദ് കറാച്ചിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികൾ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ എല്ലാം കെട്ടിചമച്ച തെളിവുകളാണെന്നും ദാവൂദ് പാക്ക് മണ്ണിൽ ഇല്ലെന്നുമാണ് രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അൻപത്തിയൊന്നുകാരനായ ജാബിർ മോട്ടിവാലയെ യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തി വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തടയാനും പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എഫ്ബിഐയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ ജാബിർ മോട്ടിവാല വിഷാദരോഗത്തിനു അടിമയാണെന്നും നിരവധി തവണ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തുന്നത് നീതിയല്ലെന്നുമാണ് പാക്ക് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.

