ന്യൂഡൽഹി ∙ അധികം ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലെന്ന ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. ധനമന്ത്രിയുടെ ‘മേരി അന്റൊനെറ്റ് നിമിഷം’ എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ്, ഉള്ളിക്കു പകരം മന്ത്രി അവക്കാഡോയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് പരിഹാസമുയർത്തി.

മൂന്നു മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മുൻ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരവും ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. സർക്കാരിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ഉള്ളി കഴിക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർ എന്താണു കഴിക്കുന്നത്, അവക്കാഡോയാണോ? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഉള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഉള്ളി കഴിക്കില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ‘ഞാൻ അധികം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കഴിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്’– നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മറ്റും ഉള്ളി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത എൻസിപി എംപി സുപ്രിയ സുളെ, ഉള്ളി ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ചോദിച്ചു. മറ്റൊരു എംപി, നിങ്ങൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉള്ളി കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നും മന്ത്രിയോടു ചോദിച്ചു.

*ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമന്റെ രാജ്‍ഞിയായിരുന്നു മേരി അന്റൊനെറ്റ്. ക്ഷാമകാലത്ത്, കഴിക്കാൻ ബ്രഡില്ല എന്നു പരാതിപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, അവർക്കു കേക്കു കഴിച്ചുകൂടേ എന്നു രാജ്ഞി പറഞ്ഞതായി കഥയുണ്ട്. പിന്നീട് അതൊരു ശൈലിയായി.

English Summary: 'Does She Eat Avocado?': P Chidambaram Throws Shade At Finance Minister