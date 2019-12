ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് ഉള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അധികം കഴിക്കാറില്ലെന്നും ഇവ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു വരുന്നതു കൊണ്ടു വലിയ പ്രശ്‌നം തോന്നുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍. ഉള്ളി വില ഉയരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോക് സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.



'ഞാന്‍ അധികം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കഴിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളി അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ വന്നത്. അതിനാല്‍ ഉള്ളി വില ഉയര്‍ന്നത് വ്യക്തിപരിമായി എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല'- അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉള്ളി വില നിയന്ത്രിക്കാനായി കയറ്റുമതി നിരോധനം, സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തുക, ഇറക്കുമതി എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മെച്ചപ്പെട്ട സംഭരണത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരവധി നടപടികള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. '2014 മുതല്‍ ഉള്ളി വിപണികളിലെ ഉയര്‍ച്ചയും താഴ്ചയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാന്‍. വിളയില്‍ മെച്ചമുണ്ടായപ്പോള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് - അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉള്ളിയുടെ ഉല്‍പാദനം കുറയുന്നതില്‍ ഗുരുതരമായ ഘടനാ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 'ശാസ്ത്രീയമായ നൂതന സംഭരണ രീതികള്‍ നമുക്കില്ല. അതിനാല്‍ ഉള്ളിക്ക് കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ സംഭരണ സൗകര്യം ആവശ്യമാണ്. ലസല്‍ഗാവു പോലുള്ള പ്രദേശിക തലങ്ങളിലും മികച്ച സംഭരണ ശേഷി ആവശ്യമാണ്'- അവര്‍ പറഞ്ഞു.

