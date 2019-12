മോദിയുടെ വാഗ്ദാനം മഹാമനസ്കത; ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രിയ

മുംബൈ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേന്ദ്രമന്തിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാമനസ്കതയുടെ അടയാളമാണെന്നും ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുകെട്ടിനു സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാലാണ് അതു നടക്കാതെ പോയെന്നും എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുളെ എംപി.



‘അച്ഛനും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷത്തിൽ താൻ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നത് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം എടുത്തുകാട്ടുന്നതാണ്. വാഗ്ദാനത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നുമാണ് അച്ഛൻ വിനയത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മറുപടി നൽകിയത്’– സുപ്രിയ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സുപ്രിയയ്ക്ക് നരേന്ദ്ര മോദി കേന്ദ്രമന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറാഠി വാർത്താ ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പവാർ ഇന്നലെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലിഷ് ചാനൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണിത്.

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകാൻ സുപ്രിയ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണെന്ന മട്ടിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ പല അവസരങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഇന്നലെ പവാർ പറഞ്ഞത്. സുപ്രിയയ്ക്കു കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി പദം നൽകാമെന്ന് ഒരു വാഗ്ദാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ആശയപരമായി വിരുദ്ധ ചേരിയിലായതിനാൽ അതു പ്രായോഗികമല്ലെന്ന മറുപടിയാണു നൽകിയത്. ബിജെപിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ശിവസേനയുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനെന്നും പവാർ വ്യക്തമാക്കി.

