സ്വർണക്കടത്ത്: ബാലഭാസ്കറിന്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ ഒരാളെക്കൂടി പ്രതിചേർത്തു. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയും വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിൻറെ സൗണ്ട് റെക്കോഡിസ്റ്റുമായിരുന്ന അബ്ദുൾ ജമീൽ ജബ്ബാറിനെയാണ് പ്രതിചേർത്തത്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ വർഷം മേയ്‌ വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇയാൾ സ്വർണം കടത്തിയത്. ഒളിവിലുള്ള 17 കടത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് ഇയാൾ.

തിരുമല സ്വദേശിയായ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ സുനിൽകുമാറും (45), കഴക്കൂട്ടം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശിനി സെറീനയും (42) മേയ് 13ന് 25 കിലോ സ്വര്‍ണവുമായി അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് കടത്തൽ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. കേസിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. സുനിൽകുമാർ, സെറീന, വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, ബിജു, വിനീത, അബ്ദുൾ ഹക്കിം, റഷീദ്, പ്രകാശൻ തമ്പി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രതികൾ. സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണവും നടക്കുകയാണ്.

