ബംഗാൾ ഗവർണറെത്തിയപ്പോൾ നിയമസഭാ ഗേറ്റ് അടച്ചു; അപമാനിച്ചതായി പരാതി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ‌ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. ക്ഷണിച്ച ശേഷം അവസാന നിമിഷം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കി തന്നെ അപമാനിച്ചതായി ഗവര്‍ണർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കാത്തുനിർത്തിയെന്നാണു പരാതി. ഗവർണറെത്തിയപ്പോൾ ഗേറ്റ് അടച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ക്ഷണിച്ച പ്രകാരമാണ് എത്തിയത്. എന്നാല്‍ അവസാന നിമിഷം ഇതു റദ്ദാക്കി. എന്നെ അപമാനിച്ചു. ഗൂഢാലോചനയിലേക്കാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വിരൽ‌ ചൂണ്ടുന്നതെന്നും ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എന്തിനാണു മൂന്നാം നമ്പര്‍ ഗേറ്റ് അടച്ചത്?. ഗവർണർ‌ക്കു കടന്നുവരാനുള്ള ഗേറ്റ് അടച്ചത് ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തെ നാണക്കേടിലേക്കാണു തള്ളിവിട്ടതെന്നും ഗവർണര്‍ ആരോപിച്ചു.

മൂന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിനു സമീപം കാത്തുനിന്നശേഷം മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഗവർ‌ണര്‍ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തേക്കു പ്രവേശിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്പീക്കർ‌ ബിമൻ ബാനർജി നിയമസഭാ സമ്മേളനം നിർത്തിവച്ചത്. പാസാക്കേണ്ട ബില്ലുകൾക്കു ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ ന്യായീകരണം. ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളില്‍ നിയമസഭ കൂടിയിരുന്നില്ല. എന്തിനാണു നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചതെന്നും ലൈബ്രറി സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ബംഗാൾ ഗവർണര്‍ പറഞ്ഞു.



ബുധനാഴ്ച കൊൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് സ്ട്രീറ്റ് ക്യാംപസ് സന്ദർശിച്ച ഗവർണർ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളില്‍ നയപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൊന്നും സന്ദർശന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ആരോപണം.



English Summary: Insulted, says West Bengal Governor Jagdeep Dhankar after he finds assembly gate locked