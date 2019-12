ടെഹ്റാന്‍/വാഷിങ്ടന്‍∙ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും യുഎസ് സൈനിക വിന്യാസത്തിനു തടയിടാനും രഹസ്യ ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാഖിൽ യുഎസ് സൈനികർ വ്യാപകമായി തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഇറാൻ വിന്യസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇറാഖ് മന്ത്രിസഭ, സൈനിക നേതൃത്വം, രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇറാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതായി യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇറാഖിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സുപ്രധാനമായ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവയിൽ ഇറാനു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾ മൂലം ഇറാഖിൽ രഹസ്യാക്രമണത്തിനു ഇറാൻ മുതിരുമെന്നും യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

ഇറാന്റെ ഭൂഗർഭ ‘മിസൈൽ നഗരങ്ങൾ’ അമേരിക്ക, ഇസ്രയേല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്നും ഭീഷണിയാണ്. അത്യാധുനിക ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിക്കടിയിൽ മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശേഖരം ഇറാന്റെ മണ്ണിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്.

ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചാൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ സജ്ജമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. രഹസ്യാക്രമണത്തിനായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതായി പെന്റഗൺ അവകാശപ്പെട്ടു.



സൗദിയിലെ അരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനും അടുത്തിടെ ഗള്‍ഫിലുണ്ടായ ദുരൂഹ ആക്രമങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഇറാനാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ ഒളിപ്പോരെന്ന് യുഎസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിൽ 14000 യുഎസ് സൈനികരെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനികർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇത്രയും സൈനികരെ ഈ മേഖലയിലേക്കു യുഎസ് വിന്യസിക്കുന്നത്.



പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന യുഎസ് സൈനിക ബലത്തിനു തടയിടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭൂഗർഭ ‘മിസൈൽ നഗരങ്ങൾ’ വഴിയുള്ള ഇറാന്റെ ഒളിപ്പോരെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ നീക്കം യുഎസ് സൈന്യത്തിനു പുറമേ ഇസ്രായേലിനെയും സൗദി അറേബ്യയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉള്ളതാണെന്നും യുഎസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഇറാഖിനെ പൊലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളിൽ വല്ലാതെ ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇറാൻ പെട്ടെന്നൊരു സൈനിക നീക്കത്തിനു മുതിരില്ലെന്നു തന്നെയാണ് യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടൽ.



ഇറാനിൽ പെട്രോൾ വില വർധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു ആളുകളാണ് െകാല്ലപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ഇറാനു മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ നടുവാണ് ഒടിച്ചത്. ആ ആഘാതം മറികടക്കാൻ പെട്രോൾ വില വർധിപ്പിച്ചത് വൻ കലാപത്തിലേക്കു രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2018 ൽ ആണവകരാരിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയ യുഎസ് ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുമേൽ കനത്ത ഉപരോധങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. യെമനിലെ നിഴൽ യുദ്ധവും മതപരമായ ഭിന്നതകളുമാണ് ഇറാനെയും സൗദി അറേബ്യയെയും ശത്രുചേരിയിൽ ‍നിർത്തിയത്. അരാംകോ ആക്രമണങ്ങൾ ആ അകലം വല്ലാതെ വർധിപ്പിച്ചു.



നിഴൽ യുദ്ധമാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇറാൻ പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് യുഎസ് ആരോപണം. ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഡിവിഷന്റെ കമാൻഡറായിരുന്ന ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ അമീർ അലി ഹാജിസാദെ നേരത്തെ തന്നെ ഇറാനിയൻ ഭൂഗർഭ ആയുധ ശേഖരത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു. കോഡ് 7500 എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇറാന്റെ ആയുധപ്പുര ടെഹ്‌റാനിലെ ഖോജിറിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ശത്രുക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിപർവതം പോലെ മിസൈൽ താവളങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നു നാളുകൾക്കു മുൻപ് ഹാജിസാദെ പറഞ്ഞത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു.



ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതും മിസൈലുകൾ നിറച്ചതുമായ ഭൂഗർഭ സൈനിക താവളങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇടക്കിടെ ഇറാൻ സൈന്യം തന്നെ പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. ബങ്കറുകൾ തകർക്കും ബോംബുകളെ നേരിടാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോഡ് 7500. ഇറാനിയൻ ടിവിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ 400 മൈൽ ദൂരപരിധിയുള്ള ക്വിയാം -1 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി മിസൈലുകൾ കോഡ് 7500 ൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇറാന്റെ പുതിയ മിസൈലുകളുടെ നിർമാണവും ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്.



അതിർത്തിയിലെ സൈനിക നീക്കവും ആയുധങ്ങളുടെ ശേഖരണവും ശത്രുക്കളുടെ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ടെഹ്റാനു മേൽക്കൈ നൽകുന്നതാണ്. യുഎസോ ഇസ്രായേലോ ഇറാനിൽ ബോംബ് വർഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഭൂഗർഭ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രായേലിനെയോ മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയോ നിഷ്പ്രയാസം ഇറാന് ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു യുഎസ് വിലയിരുത്തൽ. ശത്രുക്കളുടെ ഏത് നീക്കവും മണത്തറിയാനും ഇത്തരം നീക്കം ഇറാനെ സഹായിച്ചേക്കും.



ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകൾക്കു പരമാവധി പരിധി 600 മൈൽ ‍മാത്രം ആണെന്നിരിക്കെ എത്തരം ആയുധങ്ങളാകും ഇറാൻ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഭൂഗർഭ അറകളിൽ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ഇറാനിയൻ ‍മിസൈലുകളെ നശിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല.

