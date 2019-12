ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയിൽ നിന്നു ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

കൊച്ചി∙ കേരള ഹൈക്കോടതി കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറാം നിലയിൽ നിന്ന് നടുത്തളത്തിലേക്കു ചാടിയ ആൾ മരിച്ചു. ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല സ്വദേശി രാജേഷ് പൈ(46) ആണ് മരിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകരെ കാണാനെത്തിയതാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി താഴേയ്ക്കു ചാടുകയായിരുന്നു.

താഴെ വീണ ഉടൻ കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം എറണാകുളം ജില്ലാശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ എന്ത് കേസിനാണ് കോടതിയിൽ എത്തിയത് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളിൽ നിന്ന് ചില കുറിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

