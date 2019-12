ചിദംബരം പാർലമെന്റിൽ; ഉള്ളി വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജയിൽമോചിതനായ മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരം പാർലമെന്റിൽ എത്തി. മൊത്തം 105 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞ ചിദംബരം, ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു.

ചിദംബരം ഇന്നുതന്നെ രാജ്യസഭയിലെത്തുമെന്ന് പത്നി നളിനിയും മകൻ കാർത്തി ചിദംബരവും പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിലും 105 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സർക്കാരിന് എന്റെ ശബ്ദം പാർലമെന്റിൽ അടിച്ചമർത്താൻ ആവില്ല’– ചിദംബംരം പറഞ്ഞു. ഉള്ളി വിലക്കയറ്റിത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലും ചിദംബരം പങ്കെടുത്തു. ഇന്നു വൈകിട്ട് ചിദംബരം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് സൂചന.

ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ചിദംബരത്തെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഴിമതി കേസിൽ ഒക്ടോബർ 22ന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യമനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇഡി കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരേണ്ടിവന്നു.

