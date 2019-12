കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്‌ തെറ്റാണ്, കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല: പി. ചിദംബരം

ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനം. 106 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിദംബരം നടത്തുന്ന ആദ്യ പത്രസമ്മേളനമാണിത്.

നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്‌ തെറ്റാണ്, കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല. താഴ്ന്നു പോയ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികഘടനയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ ഈ സർക്കാർ അയോഗ്യരാണ്– മുൻ ധനമന്ത്രികൂടിയായ ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷാവസാനം 5% വരെ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഭാഗ്യമെന്നു പറയാം. ഡോ. അരവിന്ദ് സുബ്രഹമ്ണ്യത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുക, മോശം രീതിശാസ്ത്രം കാരണം ഈ സർക്കാരിനു കീഴിൽ 5% വളർച്ചെയന്നാൽ അത് ശരിക്കും 5% അല്ല, മറിച്ച് 1.5% കുറവാണെന്ന അരവിന്ദിന്റെ വാക്കുകൾ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

WATCH: P Chidambaram addresses the media in Delhi https://t.co/Vj2aR8CmPR — ANI (@ANI) December 5, 2019

സർക്കാരിനു തന്നെ പാർലമെന്റിൽ നിശബ്ദനാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി തനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.106 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് താൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചതും പ്രാർഥിച്ചതും ഓഗസ്റ്റ് നാലു മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കശ്മീർ ‌താഴ്‌വരയിലെ 75 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെയാണെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.



ഐഎൻഎക്സ് മിഡിയ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് അറസ്റ്റിലായ ചിദംബരം ഇന്നലെയാണ് ജയിൽ മോചിതനാകുന്നത്. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് ജാമ്യം നല്‍കിയത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നു സുപ്രീംകോടതി ചിദംബരത്തോടു നിര്‍ദേശിച്ചു. പാസ്‌പോര്‍ട് വിചാരണ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.



English Summary : "Government Is Wrong Because It's Clueless": P Chidambaram, On Economy