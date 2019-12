മോദിയും അമിത് ഷായും സങ്കൽപ ലോകത്തിൽ: രാഹുൽ ഗാന്ധി

കോഴിക്കോട് ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ഭാവനാ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. തന്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശത്തിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും നേരെ രാഹുൽ കടുത്ത ആരോപണമുന്നയിച്ചത്.



രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായും അവരുടെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവർക്ക് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവരുടേതായ ലോകത്ത്, അവരുടെ ഭ്രമകൽപനകളിലാണ്, അതിനാലാണ് രാജ്യം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറായാൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണ രീതിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ‘അദ്ദേഹം സങ്കൽപ ലോകത്താണ്. അതിനാൽ രാജ്യവും ഒരു സങ്കൽപ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് തകരുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രതിസന്ധിയിലും’– രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

