രജനിയുടെ പാർട്ടി അടുത്തവർഷം: തമിഴരുവി മണിയൻ

ചെന്നൈ ∙ രജനീകാന്ത് അടുത്ത വർഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു ‌താരത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഗാന്ധി മക്കൾ ഇയക്കം പ്രസിഡന്റുമായ തമിഴരുവി മണിയൻ. പോയസ് ഗാർഡനിലെ വസതിയിൽ രജനിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മണിയന്റെ പ്രസ്താവന. രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകരിലൊരാളാണു തമിഴരുവി മണിയൻ.



രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇതുവരെ രജനി പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം 12നു ജന്മദിനത്തിൽ നിർണായക പ്ര‌ഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണു മണിയന്റെ പ്രസ്താവന.

രജ‌നി രസികർ മൺട്രങ്ങൾ, മക്കൾ മൺട്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആരാധകരെ ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടാണു രജനിയുടെ നീക്കം. അതിനാൽ, അടുത്ത വർഷം ജൂണിനു ശേ‌ഷം രജ‌നി പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണു മണിയന്റെ വാക്കുകൾ . ഇതിനിടെ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രജനിയും മക്കൾ നീതി മയ്യവുമായി ഇതിനകം രംഗത്തിറങ്ങിയ കമൽ ഹാസനും കൈക്കോർക്കുമോയെന്ന ചർച്ചകളും സജീവം.

English Summary: Rajinikanth's definitely entering politics next year with launch of own party, says close aide