ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ഹർജി: അന്വേഷണത്തിന് തയാറെന്ന് ഇഡി

കൊച്ചി∙ മുൻ മന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് പാലാരിവട്ടം മേൽപാല അഴിമതിയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്ത പണം സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വെളുപ്പിച്ചെന്ന ഹർജിയിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് തയാറെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് കേസെടുത്താൽ അന്വേഷണത്തിന് തയാറാണെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് എതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ മുൻകൂർ അനുമതി തേടി നൽകിയ അപേക്ഷ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. കേസ് ജനുവരി 22ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിന് നീട്ടിവച്ചു.

നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് രണ്ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുൻ മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞും പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി.ഒ.സൂരജും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കളമശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബുവാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം ഉൾപ്പടെയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച കോഴപ്പണമാണ് ഇതെന്നാണ് ആരോപണം.

പത്തു കോടി രൂപ ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അക്കൗണ്ടില്‍ വന്നെന്ന് വിജിലന്‍സ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാട് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ രണ്ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായാണ് ഈ തുക വന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുമില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഇഡിയെ കക്ഷിചേര്‍ക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Ready for Probe in VK Ebrahimkunju's Money Laundering Case, Says ED