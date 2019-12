ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിധി അവസാന വാക്കല്ലല്ലോയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ 2018-ലെ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിധി അവസാന വാക്കല്ലല്ലോയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ. ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ്ങിനോടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്. ദര്‍ശനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ ഹര്‍ജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വിധിയെ നിരാകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ് മറുപടി നല്‍കി.

ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണി, കൊച്ചിയില്‍ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഓഫിസിനു മുന്നില്‍ വച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കാര്യവും ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ് സുപ്രീംകോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു. ബിന്ദുവിന്റെ മുഖത്ത് രാസവസ്തുക്കള്‍ സ്‌പ്രേ ചെയ്തുവെന്ന് ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ് പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശബരിമലയില്‍ യുവതീ പ്രവേശം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും യുവതീപ്രവേശം തടയുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബിന്ദു അമ്മിണി ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയ ബിന്ദു അമ്മിണിക്കു നേരേ കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഓഫിസ് പരിസരത്തു വച്ച് ഹിന്ദു ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ സംസ്ഥാന കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കണ്ണൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശി ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭന്‍ മുളകുസ്‌പ്രേ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു.

കാറില്‍ നിന്ന് ഫയല്‍ എടുത്ത് വരുന്ന വഴി കുതിച്ചെത്തിയ ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭന്‍ ഇവര്‍ക്കുനേരെ മുളക് സ്‌പ്രേ പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘത്തിനും ഒപ്പമാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി എത്തിയത്. ജനുവരി രണ്ടിന് നവോത്ഥാന കേരളം സ്ത്രീപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനു പോകുമെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

