സ്കൂൾ അധ്യാപികയെ 5 വയസ്സുള്ള മകൾക്കു മുൻപിൽവച്ച് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ സ്കൂൾ അധ്യാപികയെ മകൾക്കു മുൻപിൽവച്ച് അജ്‍ഞാതൻ വെടിവച്ചു കൊന്നു. പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സർബ്ജിത് കൗർ (35) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ സ്കൂളിൽ എത്തിയ ശേഷം സർബ്ജിത് സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരാൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

സർബ്ജിത്തിന് ഒപ്പം അഞ്ച് വയസ്സുകാരി മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെടിയുതിർക്കുന്നത് കണ്ട ഭയന്ന കുട്ടി, റോഡിലൂടെ ഓടി. സർബ്ജിത്തിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപ്രതിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2012ൽ വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ സർബ്ജിത് മകളോടൊപ്പം എസ്ബിപി സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ഫ്രഞ്ച്, പഞ്ചാബി ഭാഷാ അധ്യാപികയായി സർബ്ജിത് ഖരാറിലുള്ള സ്കൂളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഖംമറച്ച ഒരാൾ രാവിലെ മുതൽ സ്കൂളിനു പരിസരത്തു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

