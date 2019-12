തീയുമായി ഉന്നാവ് യുവതി 1 കിലോമീറ്റർ ഓടി; ദുർമന്ത്രവാദിനിയെന്ന് ഭയന്ന് നാട്ടുകാര്‍‌

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പ്രതികൾ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നു പ്രാണനുംകൊണ്ടു യുവതി ഓടിയത് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം. ഗൗര ടൗണിൽനിന്നും ഉന്നാവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻവരെയാണ് ശരീരത്തിൽ തീയുമായി യുവതി ഓടിയതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ പൊള്ളിയ ശരീരവുമായി സഹായത്തിനു നിലവിളിച്ച് ഓടിയ യുവതിയെ കണ്ടിട്ടും നാട്ടുകാരാരും സഹായിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ദുർമന്ത്രവാദിനിയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണു നാട്ടുകാര്‍ സഹായിക്കാതിരുന്നത്.



പ്രദേശത്തെ ഗ്യാസ് ഗോഡൗണിലെ ഗാർ‌ഡ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന രവീന്ദ്ര പ്രകാശ് സിങ്ങിനോടു യുവതി മിനിറ്റുകളോളം സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. താൻ ദുർമന്ത്രവാദിനിയല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നു ശ്രമം. കന്നുകാലികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിനിടെയാണ് റോ‍ഡിൽ നിന്ന് അലറിയുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടതെന്ന് രവീന്ദ്ര പ്രകാശ് സിങ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. യുവതി അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ദുർമന്ത്രവാദിനിയാണെന്നു കരുതി ഞാന്‍ ഭയം കൊണ്ടു വിറച്ചു.



രക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും അവർ അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഴ്സിലും ഫോണിലും യുവതി മുറുക്കെപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ചിലർ തന്നെ കൊല്ലാൻ‌ ശ്രമിച്ചതായും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു– രവീന്ദ്ര പ്രകാശ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരും പെൺകുട്ടി ഇയാളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവളുടെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകെടുത്തിയ ശേഷമാണ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചതെന്ന് പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു.



ഉന്നാവിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺ‌കുട്ടിയെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കോടതിയിൽ പോകും വഴിയാണ് ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ചത്. സംഘത്തിലെ ചിലർ ആദ്യം തലയിൽ അടിച്ചെന്നാണ് പെൺകുട്ടി പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയത്. തുടർന്ന് കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തിൽ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്തി. ഇതിനുശേഷം അക്രമികൾ ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ അക്രമിച്ച അഞ്ചു പേരും പിടിയിലായതായി ഉന്നാവ് എസ്പി വിക്രാന്ത് വീർ അറിയിച്ചു. പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി നൽകിയപ്പോള്‍ കേസിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇയാള്‍ പിന്നീടു ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.



English Summary: Set on fire, UP gangrape survivor ran a kilometre seeking help