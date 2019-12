പേൾ ഹാർബർ വെടിവയ്പ്: 2 മരണം; ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി സുരക്ഷിതൻ

ഹവായി ∙ അമേരിക്കയിലെ ഹവായിയിൽ പേൾ ഹാർബർ സൈനിക താവളത്തിനു നേരെ തോക്കുധാരി നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പരുക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. വെടിവയ്പ് നടത്തിയ വ്യക്തി ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ജീവനൊടുക്കി. പ്രാദേശിക സമയം 2.30നാണ് സംഭവം. ഇതേ തുടർന്ന് പേൾ ഹാർബറിലേക്കുള്ള കവാടം രണ്ടുമണിക്കൂറോളം അടച്ചിട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

യുസ് വ്യോമസേനാംഗമാണ് വെടുയുതിർത്തതെന്നാണ് വിവരം. വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ തലവൻ ആര്‍.കെ. ബദൗരിയയും ഈ സമയം പേൾ ഹാർബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ആര്‍.കെ.ബദൗരിയയും സംഘവും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. പസഫിക് എയർചീഫ് സിംപോസിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തയതാണ് സംഘം.

അമേരിക്കയുടെ നാവിക–വ്യോമസേനയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് പേൾ ഹാർബർ. അതിന്റെ തെക്കേ കവാടത്തിനടുത്ത് കപ്പൽ നിർമാണശാലയുടെ സമീപമാണ് വെടിവയ്പ് നടന്നത്. 1941 ൽ പേൾ ഹാർബറിലെ ജാപ്പനീസ് ആക്രമണത്തിന്റെ 78-ാം വാർഷികത്തിന് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പാണ് വെടിവയ്പ്പ്. 1941 ൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ 2,403 യുഎസ് സേനാംഗങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നു.



English Summary : 2 killed In Shooting At US Naval Base In Hawaii's Pearl Harbour