ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസിൽ തീകൊളുത്തപ്പെട്ട യുവതിയെ ഡൽഹി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പ്രതികൾ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്നു പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലക്നൗവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് എയർ ആംബുലൻസ് വഴിയാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. 90 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയുടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ‍ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് പീഡനപരാതി നൽകിയ യുവതിയെ കേസിലെ അ‍ഞ്ച് പേർ ചേർന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ടു പേർ പീഡനകേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിലേക്കു പോകും വഴിയാണു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തീകൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. 90 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ഉടനെ ലക്‌നൗവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് പേരേയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് യുപി സർക്കാർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ഉന്നാവില്‍ വച്ചു തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നു കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണു യുവതി പരാതിപ്പെട്ടത്. ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും അതു ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. പ്രാദേശിക കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നു പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും അയാള്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. മറ്റുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

English Summary: Unnao rape case victim who was set on fire by accused airlifted to Delhi