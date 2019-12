യുപിയില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ യുവതിയെ ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമം

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ മാനഭംഗക്കേസില്‍ പരാതി നല്‍കിയ യുവതിയെ പ്രതികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പൊലീസിൽ പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണം. ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമിക്കും മുമ്പു യുവതിയെ വീണ്ടും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടു പേര്‍ക്കു വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിലേക്കു പോകും വഴിയാണു ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. 70 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ലക്‌നൗവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പെണ്‍കുട്ടി മുന്‍പ് നല്‍കിയ പീഡനപരാതിയില്‍ പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ ഒരാള്‍. തന്നെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചവരുടെ പേരുകള്‍ യുവതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സ്വന്തം ഗ്രാമമായ ഉന്നാവില്‍ വച്ചു തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നു കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണു യുവതി പരാതിപ്പെട്ടത്. ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും അതു ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. പ്രാദേശിക കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നു പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും അയാള്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. മറ്റുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഇന്നു രാവിലെ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നാണു നിഗമനം.

