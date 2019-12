രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ച തകർന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം: ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി

കൊച്ചി ∙ രാജ്യത്തെ നിയമ വാഴ്ച തകർന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഹൈദരാബാദ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി ആർ.ബി. ശ്രീകുമാർ. ലഭിച്ച വിവരം വച്ച് വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത്. അതിരാവിലെ വെളിച്ചം വീഴുന്നതിനു മുമ്പ് തെളിവെടുപ്പിനായി സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് തന്നെ ന്യായീകരണമില്ല. ഇത്രയും പ്രധാന കേസിൽ സീനിയർ ഓഫിസർ കൂടെ പോകേണ്ടതാണ്. ഡിവൈഎസ്പിക്കു മുകളിലുള്ള ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടാകണമെന്ന നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ല.



ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനലുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് റൗണ്ട് സുരക്ഷ അവർക്ക് വേണം എന്നുണ്ട്. പ്രതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒപ്പമുള്ള പ്രതികൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനുമെല്ലാം ഇത് നിർബന്ധമാണ്. അതിനു പിന്തുണയുമായി ആംഡ് പൊലീസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം. ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്കു തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ തന്നെ അലിഖിതമായ രഹസ്യ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് പൊലീസ് മുതിർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനെ കുറെക്കൂടി ആഴത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു കാണുന്ന പ്രവണതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഹൈദരാബാദിൽ കണ്ടത്. ക്രിമിനൽ നീതിനിർവഹണ സംവിധാനം തകർന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ. ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഒഴിവു പറയാനാവില്ല. ഇന്ത്യയിലെ പൊലീസ് സേന ഇന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സന്നദ്ധ സേനയെയോ സ്വകാര്യ സേനയെയോ പോലെയാണ്.

ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘമായി പൊലീസ് അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആദ്യം പ്രകടമായത് 2002 ഗുജറാത്തിലാണ്. ഇവിടെ കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ആകെയുള്ള 30 ജില്ലകളില്‍ ഏകദേശം 19 ജില്ലകളിലാണ്. കാര്യമായി കൊലപാതകം നടന്നത് 11 ജില്ലകളിലായിരുന്നു. മറ്റ് 11 ജില്ലകളിൽ ഒരു കല്ലേറു പോലും ഉണ്ടായില്ല. അതിനു കാരണം അവിടെ നിയമ വാഴ്ച അടിസ്ഥാനപരമായി എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് എഴുതി വച്ച് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടും മജിസ്ട്രേറ്റുമാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത്. മറ്റു ജില്ലകളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റിടങ്ങളിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തിച്ചത്. പൊലീസിനെ ഒതുക്കി നിർത്തണമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ട്.

നിയമ വാഴ്ച ശക്തിപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ യോഗം ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം. നിയമ വാഴ്ച നടത്തുന്ന പൊലീസ് നടപടികളിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അതുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം അഴിമതി നിർത്തണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതു പോലെ ഇതും നടക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ അഴിമതിക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതുസമ്മിതി എല്ലാ പാർട്ടിക്കുള്ളിലുമുണ്ട്. ഒരു സഹകരണം.

ഇന്ത്യയിൽ കേസുകളിൽ പ്രാഥമിക കാര്യം എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് പൊലീസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം വർഗപരമായ പക്ഷപാതവും ലിംഗപരമായ പക്ഷപാതവും ജാതിപരമായ പക്ഷപാതവുമാണ്. ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ട സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് ഇരയായി പരാതിയുമായി ചെന്നാൽ ആദ്യം അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. ആരെയെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച് കേസെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്ക് കുറ്റം ചെയ്തവനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എഴുതിവയ്ക്കും. അവരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യും. പറയുന്നത് വലിയ സംസ്കാരമാണെങ്കിലും നടക്കുന്നത് വലിയ മോശമായ കാര്യമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതു മാറ്റാനുള്ള നടപടി രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം.

ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ജനക്കൂട്ടാധിപത്യത്തിന് വഴിപ്പെടുന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ മനശാസ്ത്രത്തിന് ഒപ്പം നിന്നാൽ വോട്ടു ലഭിക്കും എന്നുള്ള സമീപനമാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനും ആധുനികതയ്ക്കു തന്നെ ദോഷമാണ്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണ്.

ഹൈദരാബാദ് വിഷയത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൊലീസുകാർക്ക് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ജനങ്ങൾ. ഇത് പൊലീസിന്റെ പ്രഫഷണൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷന് പ്രാധാന്യമില്ലാതാക്കുന്നു. ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടെ ഇത് രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണാം. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുതൽ ഡിജിപി വരെ നല്ല പോസ്റ്റിങ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രഹസ്യ അജണ്ടയും നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നിലയിൽ നല്ല അന്വേഷണം നടത്തുന്നയാൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരവും ലഭിക്കാത്തത്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലും ഇത് കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് താനെന്നും ആർ.ബി. ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു.

