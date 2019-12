മന്ത്രിസഭാ വികസനം; മൗനം പാലിച്ച് ഉദ്ധവ്, സർക്കാരിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമെന്ന് ബിജെപി

മുംബൈ ∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും ഒപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 6 മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നീളുന്നു. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൗനവും തുടരുകയാണ്. ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങി മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലെ മൂന്നു പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾക്കും എംഎൽഎമാർക്കും ഇടയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണെന്നും അത് ഉടൻ മറനീക്കി പുറത്തവരുമെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.



എന്നാൽ, വകുപ്പുവിഭജനം സംബന്ധിച്ച് വൈകാതെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് മഹാ വികാസ് അഘാഡി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ്-എൻസിപി നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നതായും അടുത്ത ദിവസം ശിവസേനാ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിയുമായ ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് അറിയിച്ചു. എൻസിപിയിൽ നിന്ന് ശരദ് പവാറും പ്രഫുൽ പട്ടേലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, അശോക് ചവാൻ, ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട്, നിതിൻ റാവുത്ത് എന്നിവരുമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

ശിവസേനയ്ക്ക് 15, എൻസിപിക്ക് 16, കോൺഗ്രസിന് 12 എന്ന തോതിൽ മന്ത്രിസ്ഥാന വിഭജനം ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് സൂചന. എൻസിപിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഉപമുഖന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് അജിത് പവാറിനു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുൻതൂക്കം.

ബിജെപിയിലേക്ക് മറുകണ്ടം ചാടിയവർ മടങ്ങിവരുന്നു

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി പാർട്ടികൾ വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് എംഎൽഎമാരായ പത്തിലേറെപ്പേർ മാതൃപാർട്ടികളിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നേക്കുമെന്നു സൂചന. ഒരു രാജ്യസഭാംഗവും ബിജെപിയിൽ നിന്നു മറുപക്ഷത്തേക്ക് എത്തുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

ബിജെപിക്കു ഭരണം പിടിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി വന്നതോടെ, അവിടേക്കു ചേക്കേറിയ നേതാക്കൾ അതൃപ്തിയിലാണ്. ബിജെപിയിൽ നിന്നും നിയമസഭയിൽ നിന്നും രാജിവച്ച ശേഷം കോൺഗ്രസിലോ, എൻസിപിയിലോ തിരിച്ചെത്തി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് പദ്ധതി. പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള നേതാക്കളാണ് തിരിച്ചുവരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിൽ പലരും. സർക്കാരിനോടു ചേർന്നുനിന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കൂവെന്നതാണ് ഇവരെ പുനരാലോചനയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം.

കോൺഗ്രസ് വിട്ട ജയകുമാർ ഗോരെ, എൻസിപി വിട്ട ശിവേന്ദ്ര രാജെ ഭോസലെ, റാണ ജഗജിത് സിങ് എന്നീ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായാണു വിവരം. മുതിർന്ന എൻസിപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഗണേശ് നായിക്, എൻസിപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മധുകർ പിച്ചഡിന്റെ മകൻ വൈഭവ് പിച്ചഡ് എന്നിവർ എൻസിപി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് എംഎൽഎമാരായ നേതാക്കളിൽപ്പെടും.

സഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധം; 400 ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ബിജെപിയിൽ

കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി ശിവസേന സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ധാരാവിയിലെ 400 ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ‘10 വർഷമായി ശിവസേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണു ഞാൻ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളും അടിയറവച്ച് ശത്രുപാർട്ടികളുമായി കൈകോർത്തിരിക്കുകയാണ് സേന. ആത്‌മാഭിമാനം പണയംവയ്ക്കാനില്ല’- തന്റെ അനുയായികളുമായി ബിജെപിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ രമേശ് നാടാർ പറഞ്ഞു.

