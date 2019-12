കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി കൊടുക്കാനായി കൊണ്ടുപോയി; കുഞ്ഞിനെ അമ്മാവൻ പീഡിപ്പിച്ചു

ഹൗറ∙ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ ഒൻപതു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ അമ്മാവൻ പീഡിപ്പിച്ചു. ഹൗറ ജില്ലയിലെ ശ്യാംപൂരിലെ ബർഗ്രാം പഞ്ചായത്തിലാണു സംഭവം. അനുപ് പ്രമാണിക് എന്നയാളാണു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി നൽകാനെന്നു പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ വാങ്ങി പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ശ്യാംപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കുടുംബം പരാതി നൽകിയത്. അനുപിനെതിരെ പോക്സോയും ഐപിസിയിലെ വിവിധ സെക്‌ഷനും ചുമത്തി കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

English Summary : Man Takes 9-Month-Old Niece To Buy Toys, Rapes Her In West Bengal: Cops