മകൾക്കു നീതി ലഭിച്ചു, പൊലീസ് നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു: പിതാവ്

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയില്‍ വനിതാ ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു തീകൊളുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ വധിച്ചതിലൂടെ ദിശയ്ക്കു നീതി ലഭിച്ചെന്ന് അച്ഛന്‍ മനോരമന്യൂസിനോട്. പൊലീസ് പറഞ്ഞതില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. നടപടിയെ പൂര്‍ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും പിതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



പ്രതികളെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ച തെലങ്കാന പൊലീസിനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് ജനം തെരുവിലിറങ്ങി. ഡല്‍ഹിയിലെ നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മയും ദേശീയ വനിത കമ്മിഷനും ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതിയും പൊലീസ് നടപടിയെ പിന്തുണച്ചു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദ്– ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിലെ ഷാദ്നഗറിലെത്തിയത്. പൊലീസിനെ പിന്തുണച്ചു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തുടങ്ങിയ ആഹ്ളാദപ്രകടനം പിന്നീട് പൊലീസുകാരെ എടുത്തുയര്‍ത്തിയും റോഡില്‍ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും നീണ്ടു.



സ്ത്രീകള്‍ പൊലീസുകാര്‍ക്കു രാഖി കെട്ടുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടറുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്ന നടപടിയെന്നാണ് ചിലര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കുറ്റവാളികള്‍ക്കു മുന്നറിയിപ്പാണ് നടപടിയെന്നും ചിലര്‍ വിശദീകരിച്ചു. പൊലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച ഡല്‍ഹിയിലെ നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി പാടില്ലെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ നടപടിയെ അംഗീകരിക്കുന്നെന്ന് ദേശീയ വനിത കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ രേഖ ശര്‍മ പ്രതികരിച്ചു.



ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പൊലീസ് തെലങ്കാന പൊലീസിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി പറഞ്ഞു. ക്രിമനികലുകളെ യുപി സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥികളായാണു പരിഗണിണിക്കുന്നതെന്ന് മായാവതി പരിഹസിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് പൊലീസിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ബാഡ്മിന്‍റണ്‍ താരം സൈന നെഹ്‌വാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികള്‍ രക്ഷപെടാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ പൊലീസിന് ഇത്തരത്തില്‍ നീതി നടപ്പാക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗല്‍ പ്രതികരിച്ചു. നീതി നടപ്പാകാന്‍ വൈകുന്നതാണു ജനം പൊലീസ് നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ കാരണമെന്നായിരുന്നു ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം.



