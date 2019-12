ഹൈദരാബാദ് ∙ ‘അവന്മാർക്ക് എന്തു ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോളൂ. ഞാനുമൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്,’ – തെലങ്കാനയിലെ ഷംഷാബാദിൽ വനിതാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന ശേഷം തീകൊളുത്തിയ നാലു പ്രതികൾ ഒരാളായ ചെന്നകേശവുലുവിന്റ അമ്മയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത്. ഇവരുടെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറേയായി രാജ്യത്ത് കത്തിപ്പടർന്ന ജനരോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഴുവൻ ഉയർന്ന വികാരം ഇതായിരുന്നു. ‘സഹതാപം വേണ്ട. വേണ്ടതു നീതി’ – കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന ഹൗസിങ് കോളനിയുടെ പ്രധാന കവാടം അടച്ച താമസക്കാർ ഉയർത്തിയ പ്ലക്കാർഡുകളിലെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരം.

എന്നാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച, പീഡന കേസിലെ നാലു പ്രതികളും പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യം രണ്ടുതട്ടിലാണ്. പൊലീസ് പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുപത്താറുകാരിയായ വനിതാ ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന പ്രതികൾക്കെതിരെ ജനരോഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടയാണ് പൊലീസ് നടപടി. തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച മുഹമ്മദ് ആരിഫ് (26), ജൊല്ലു ശിവ (20), ജൊല്ലു നവീൻ (20), ചെന്നകേശവലു (20) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പൊലീസ് നടപടിയിൽ യുവതിയുടെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: ‘ 10 ദിവസം മുൻപാണ് എന്റെ മകൾ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിയിൽ പൊലീസിനോടും സർക്കാരിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ മകളുടെ ആത്മാവിന് ഇപ്പോൾ ശാന്തി ലഭിച്ചു’. 2012ൽ ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി മരിച്ച നിർഭയയുടെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ: ‘ പൊലീസ് അവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു. ഈ ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവധിയാണ്. ഇതിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർഥന. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി എന്റെ മകൾക്കു നീതി ലഭിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ഓടി നടക്കുകയാണ്. എന്റെ മകളുടെ ഘാതകരെ എത്രയും വേഗം തൂക്കിലേറ്റണം, ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടു സർക്കാരിനോടുമുള്ള അപേക്ഷയാണ്.’

ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖ ശർമ, ബോളിവുഡ് നടൻ ഋഷി കപൂർ ഉൾപ്പെടയുള്ളവരും പൊലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചു.‘ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്നവർ വധശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നാണ് എക്കാലത്തെയും ആവശ്യം. എന്നാൽ അതു കൃത്യമായ നിയമനടപടികളിലൂടെ ആവേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. പൊലീസ് നടപടി ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല.’ രേഖ ശർമ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പൊലീസിനെ വിമർശിച്ചും നിരവധി പേരെത്തി. ‘ ബലാത്സംഗം ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. അതു നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കർശനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ കുറ്റാരോപിതർ ആരാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും ‘ഏറ്റുമുട്ടൽ’ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പെട്ടെന്നു നീതി ലഭിക്കാനുള്ള ത്വര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല.’ – മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

മുതിർന്ന അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവറും പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ചു. ‘ ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സ്ത്രീകൾ തുല്യരും സ്വതന്ത്രരുമായ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.’ – വ്യന്ദ പറഞ്ഞു. നിരവധി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. #HumanRights എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങാണ്.

